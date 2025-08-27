Viuda de Omar Geles se hizo un tatuaje en honor al fallecido cantante; así le quedó

Omar Geles es reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia del vallenato. Este talentoso cantautor dejó una huella imborrable en varias generaciones, gracias a su capacidad para crear cerca de mil composiciones.

Lee más: Viuda de Omar Geles causa nueva polémica que la vincula con reconocido odontólogo

Interpretadas por grandes exponentes como Diomedes Díaz, Iván Villazón, Jorge Celedón y Silvestre Dangond. Su habilidad musical se manifestó desde temprana edad. Junto a Miguel Morales fundó el grupo Los Diablitos y en 1989 obtuvo el título de Rey Vallenato.



Tras su paso exitoso por Los Diablitos, emprendió su camino como solista y compositor. Su proyecto personal, La Gente de Omar Geles, se consolidó sin que dejara de escribir obras que siguen siendo himnos para los amantes del género.

Entre sus creaciones más emblemáticas destacan: Los Caminos de la Vida, A Blanco y Negro, Cuando Casi Te Olvidaba, Las Locuras Mías y Si No Me Falla el Corazón, esta última revivida con fuerza en la voz de Rafa Pérez después de varios años.

Lee más: Un año sin Omar Geles: así fue como un amigo intentó auxiliarlo tras un partido de tenis

Publicidad

Su última presentación en vivo ocurrió el 18 de mayo de 2024, cuando acompañó a otros colegas en el primer concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín, donde además recibió un emotivo homenaje por su invaluable contribución al vallenato.

El 21 de mayo, Geles falleció en Valledupar a causa de un paro cardíaco mientras practicaba deporte junto a un amigo. En honor a su legado, el Festival Vallenato 2025 se realizó como un tributo a su memoria y, durante el evento, su familia recibió una corona simbólica en reconocimiento a todo lo que el artista aportó al folclor.

Publicidad

Maren García mostró el tatuaje que se hizo en honor a Omar Geles

Maren García, quien compartió los últimos años de vida con Omar Geles y con quien tuvo tres hijos, asumió la responsabilidad de liderar la agrupación La Gente de Omar Geles tras su fallecimiento, así como la administración de las obras entregadas a otros intérpretes.

A pesar de que ha transcurrido más de un año desde su partida, Maren continúa honrando su recuerdo como el gran amor de su vida. Recientemente, compartió en redes sociales una imagen mostrando un tatuaje en su honor: las iniciales OG acompañadas del símbolo del infinito. En la publicación de Instagram escribió: “Te amaré por siempre”.

Mira también: Omar Geles le quitó el micrófono a Miguel Morales en concierto