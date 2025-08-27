En vivo
Viuda de Omar Geles se hizo un tatuaje en honor al fallecido cantante; así le quedó

Viuda de Omar Geles se hizo un tatuaje en honor al fallecido cantante; así le quedó

Omar Geles, ícono del vallenato, compuso cerca de mil canciones interpretadas por varios artistas. Su esposa, Maren García, lo recordó con un tatuaje con sus iniciales y el símbolo infinito.

