Viuda de Omar Geles revive el dolor; vio cómo reanimaban al cantante poco antes de fallecer

La viuda de Omar Geles, Maren García abrió su corazón y relató cómo lleva su proceso de duelo, tras la partida del cantautor. Por lo cual, durante una entrevista confesó cómo se enteró del trágico momento y explicó que llegó a dudar del servicio que le estaban presentando al artista.

En el programa de Cristina Estupiñan, Maren García mencionó que una vez se enteró de la noticia, salió corriendo a la clínica para conocer el estado de Omar Geles. Al momento de llegar al médico no tuvo impedimentos para revisar las cabinas y buscar en donde le estaban haciendo el procedimiento al padre de sus hijos.

“La cabina que encuentro, cuando abro, están varios hombres ahí y veo que están haciendo algo, pero yo, mi cabeza, mis nervios no me dejaron entender qué era eso”, explicó en el programa de entrevistas, así mismo, reveló que logró tener un poco de esperanza que Omar saliera de esta situación.

¿Por qué logró tener esperanza la pareja de Omar Geles ante esta situación?

De acuerdo con lo que comentó Maren, la preocupación que tuvo por Omar Geles en ese momento la llevó a arrodillarse a orar junto con los otros hijos del cantautor. Sin embargo, gracias al mejor amigo del compositor ella llegó a tener un poco de esperanza al respecto de la recuperación de su marido.

“Me dice ‘comadre, usted no sabe que mi papá también estuvo así y salió de eso tranquilo y mire, está bien’ y yo dije ‘tiene razón’ y me arrodillé otra vez a orar y ya“, dijo mientras recordaba con nostalgia a Geles.

Sin embargo, Maren creyó que los médicos debían hacer más para salvarlo, sin embargo, esto no sucedió. Semanas después investigó un poco más sobre las muertes súbitas, para entender lo ocurrido con su esposo y terminó percatándose que su esposo falleció cuando estaba jugando tenis.

Finalmente, Maren resaltó que era muy probable que Omar fue capaz de presenciar sus últimos instantes con vida, debido a que ese día fue más especial, más nostálgico de lo normal y llegó a orar por su bienestar y por su familia horas antes del trágico momento.

