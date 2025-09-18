Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Viuda de Omar Geles revive el dolor; vio cómo reanimaban al cantante poco antes de fallecer

Viuda de Omar Geles revive el dolor; vio cómo reanimaban al cantante poco antes de fallecer

Maren García, esposa de Omar Geles, relató cómo fue la secuencia de los hechos que llevaron al fallecimiento del cantautor, así como los esfuerzos de los enfermeros por mantenerlo con vida.

Viuda de Omar Geles revive el dolor; vio cómo reanimaban al cantante poco antes de fallecer
Omar Geles y Maren García, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @maren.garcia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de sept, 2025