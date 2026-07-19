Charlie Zaa rompe silencio tras la ocupación de sus bienes por la Fiscalía: "No me crean"

El pasado viernes 17 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación anunció un avance significativo en la investigación que involucra a Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre real del cantante.

La entidad llevó a cabo la ocupación de cuatro bienes de su propiedad, los cuales tienen un valor comercial que supera los 45.467 millones de pesos.

Según las autoridades, estas propiedades podrían estar relacionadas con recursos que pertenecieron al extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



¿Por qué la Fiscalía ocupó los bienes de Charlie Zaa?

La investigación que rodea al artista sugiere la existencia de un presunto entramado patrimonial vinculado directamente con el paramilitarismo.



Específicamente, se señala que Diego José Martínez Goyeneche, conocido con el alias de 'Daniel', quien fuera cabecilla del Bloque Tolima, habría utilizado a personas externas a su organización para ocultar dineros ilícitos.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la justicia, estos recursos habrían sido mimetizados a través de diversas inversiones y bienes.

Es por esta razón que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decidió imponer medidas cautelares sobre el patrimonio del cantante, buscando que estos activos pasen a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas en los próximos días.

Debes saber que el Bloque Tolima fue una estructura paramilitar que operó en el país hasta el año 2006, momento en el que sus integrantes se desmovilizaron bajo los acuerdos de la época.

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Ahora, veinte años después, la justicia rastrea el rastro de esos capitales y ha puesto el foco en las propiedades de Sánchez Ramírez.

¿Qué propiedades le fueron incautadas al cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez?

Si te preguntas de qué tipo de activos estamos hablando, la cifra es considerable no solo por su valor monetario, sino por su importancia comercial. Los bienes afectados incluyen un centro comercial, dos discotecas y un hotel.

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Estas propiedades se encuentran ubicadas estratégicamente en las ciudades de Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima), zonas donde el artista ha tenido una presencia histórica.

Ante la gravedad de los señalamientos, Charlie Zaa no se quedó callado. A través de un comunicado oficial, el intérprete manifestó su rechazo total a cualquier vínculo con actividades ilegales.

En sus propias palabras, indicó: "Durante más de treinta años he construido mi carrera, mi nombre y el patrimonio de mi familia con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación".

El cantante fue enfático en aclarar que, aunque las medidas son públicas, el proceso apenas se encuentra en una etapa inicial.

Charlie Zaa recordó a sus seguidores y a la opinión pública que, hasta el momento, no existe una sentencia en su contra, ni una decisión judicial definitiva que declare que su patrimonio es ilícito o que ordene la extinción de dominio definitiva.

"No les pido que me crean", sentenció el artista, pero hizo un llamado al respeto por el debido proceso, asegurando que su equipo de defensa ya empezó a trabajar para presentar las pruebas que demuestren que cada peso de su fortuna proviene de su trayectoria en la música.