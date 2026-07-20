Sorpresa póstuma estremece a seguidores de Yeison Jiménez; un regalo para sus fans

El pasado 16 de julio de 2026 no fue un día cualquiera para los amantes de la música regional colombiana. Se trataba de la fecha en la que Yeison Jiménez, el mayor exponente del género en el país, habría celebrado su cumpleaños número 35.

Aunque su partida en enero dejó un vacío inmenso en la industria, su equipo de trabajo decidió transformar la tristeza en una noticia que ha puesto a vibrar a todos sus seguidores: el lanzamiento de una canción que el artista dejó grabada y que estaba esperando el momento perfecto para ver la luz.

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Si sigues de cerca la carrera de Yeison, recordarás que el año pasado, al cumplir sus 34, logró una hazaña histórica al llenar el Estadio El Campín de Bogotá ante 40.000 personas.



En ese entonces, su mirada estaba puesta en conquistar el mercado de México, un sueño que se vio pausado por su fallecimiento.



Sin embargo, su música se niega a silenciarse, y este cumpleaños 35 se ha convertido en el marco ideal para rendirle un tributo a través de su arte.

¿Cuándo sale la nueva canción de Yeison Jiménez?

Si te estás preguntando cuándo podrás agregar este nuevo tema a tu lista de reproducción, la espera está por terminar.

El equipo de trabajo del artista confirmó que la nueva canción será estrenada oficialmente al final de esta misma semana.

La expectativa es máxima, pues se trata de la primera pieza musical que conocerás desde que el intérprete de 'Aventurero' nos dejó.

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A través de sus redes sociales oficiales, se publicó un mensaje que ha conmovido a la comunidad: “Cuando el amor permanece, también permanecen las historias que merecen seguir siendo contadas”.

Con este post, explicaron que ha llegado el momento de compartir una parte muy especial del legado de Yeison, cumpliendo así con la misión de llevar su música tan lejos como él mismo lo imaginó.

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¿De qué trata 'Mala de Profesión', el nuevo sencillo póstumo?

El título de este esperado lanzamiento es 'Mala de Profesión'. Según relató su equipo, Yeison ya había visualizado el impacto de esta canción en sus fans.

Él imaginaba escucharla en las voces de su público y verla recorrer diferentes caminos hasta convertirse en un éxito más de su repertorio. Por ello, ahora que el artista no está físicamente, sus seres queridos han tomado la posta para hacer realidad ese deseo.

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En las plataformas digitales ya circula un primer adelanto de lo que será esta producción. Los seguidores han reaccionado con gran emoción, coreando virtualmente los fragmentos que se han dado a conocer y preparándose para lo que promete ser un homenaje cargado de sentimiento en honor a su vida y trayectoria.

Este 16 de julio, familia y amigos vivieron una jornada agridulce. Fue el primer cumpleaños que conmemoran sin su presencia física, pero con la satisfacción de saber que el sueño de Yeison de seguir conectando con la gente a través de sus historias cantadas sigue más vivo que nunca.

