Así celebró la hermana de Yeison Jiménez su primera vuelta al sol sin el cantante

El paso del tiempo no ha sido suficiente para aliviar el vacío que dejó la muerte de Yeison Jiménez en su familia. A casi seis meses del accidente aéreo en el que perdió la vida el reconocido intérprete de música popular, sus seres queridos continúan enfrentando momentos especiales en medio de la nostalgia por su ausencia.

Uno de esos días fue el cumpleaños de Lina Jiménez, hermana del artista, quien celebró una nueva vuelta al sol rodeada del cariño de familiares y amigos. Aunque la fecha estuvo acompañada de sonrisas y buenos deseos, también representó un momento especialmente emotivo al tratarse del primer aniversario que vivió sin la compañía de quien fue uno de sus mayores apoyos.

Lina Jiménez compartió cómo fue su celebración

A través de sus redes sociales, Lina decidió mostrar algunos momentos de la celebración. En las imágenes se observa parte del encuentro que compartió con personas cercanas, la torta de cumpleaños, un ramo de flores que recibió como regalo y la cena con la que conmemoró la fecha.

La publicación estuvo acompañada por un breve mensaje en el que simplemente se felicitó por un nuevo año de vida. Sin embargo, para muchos de los seguidores de Yeison Jiménez, las fotografías reflejaron el difícil proceso que ha enfrentado la familia desde el fallecimiento del cantante, motivo por el que la publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, fortaleza y cariño.

Desde el accidente ocurrido el pasado 10 de enero, Lina Jiménez se ha convertido en una de las integrantes de la familia que con mayor frecuencia comparte recuerdos del artista y momentos de la vida cotidiana. Sus publicaciones suelen despertar la reacción de miles de seguidores que continúan recordando el legado musical que dejó el intérprete de éxitos como Aventurero y Tenías razón.

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En las últimas semanas, la familia también vivió otra fecha cargada de emociones con la celebración de los 15 años de una de las hijas del cantante. Aunque la ocasión estuvo marcada por la alegría de la reunión familiar, la ausencia del artista fue uno de los aspectos más comentados por quienes han seguido de cerca la historia de sus seres queridos.

La muerte de Yeison Jiménez conmocionó al país y al mundo de la música popular. El artista falleció en un accidente de avioneta ocurrido en Boyacá cuando se dirigía a cumplir un compromiso artístico. Su partida provocó numerosas manifestaciones de afecto por parte de colegas, seguidores y diferentes figuras del entretenimiento, quienes destacaron su trayectoria y el impacto que tuvo en el género popular colombiano.

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Aunque la familia ha intentado retomar poco a poco su rutina, fechas como los cumpleaños siguen teniendo un significado especial. Para Lina Jiménez, este aniversario representó un momento para agradecer por un año más de vida, pero también para recordar a su hermano, cuya ausencia continúa presente en cada celebración familiar y en el cariño que miles de personas siguen expresando hacia su legado.