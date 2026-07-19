Farruko confiesa por qué ya no pisa una iglesia y qué pasará con su carrera: "Ha dolido"

El intérprete de "Pepas" decidió abrir su corazón para explicar por qué ya no se siente parte del sistema de las iglesias, denunciando situaciones que te sorprenderán.

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¿Por qué Farruko decidió alejarse de las congregaciones cristianas?

La principal razón detrás de esta decisión es una profunda desilusión con las instituciones y las personas que las integran.

Farruko ha sido muy claro al expresar que, en muchas ocasiones, sintió que lo trataban más como una fuente de ingresos o un trofeo de marketing que como un ser humano en busca de guía espiritual.



"Claro (que te ven con signo de dinero). Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí", confesó el artista en una reciente entrevista.



Para él, es doloroso ver cómo algunas iglesias se enfocan en acaparar figuras públicas por provecho, mientras ignoran a personas que realmente llegan con depresión o necesidades profundas.

Farruko siente que su presencia se convirtió en una distracción dentro del templo, lo que lo llevó a rechazar lo que llama el "sistema congregacional".

Además, describió la falta de apoyo como una "patada de los cristianos", señalando que aquellos de quienes esperaba un abrazo fueron los primeros en juzgarlo.

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Según sus palabras, ha llegado a sentir que dentro de la misma iglesia "el mismo diablo está ahí metido corrompiendo a las personas".

¿Qué pasará con la fe y la carrera musical de Farruko ahora?

Si piensas que este alejamiento significa que Farruko ha dejado de creer, estás equivocado. El cantante ha aclarado de inmediato que su fe en Dios permanece firme e intacta.

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Su decisión consiste en alimentar su relación espiritual de manera independiente, lejos de templos o denominaciones específicas, entendiendo la espiritualidad como un proceso íntimo que no depende del juicio de terceros.

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En cuanto a su futuro profesional, el artista también ha querido zanjar los rumores que circulaban en redes sociales. Desmintió categóricamente que su conversión tuviera como objetivo final convertirse en pastor o abrir su propia iglesia para vivir del diezmo.

"Tengo dos buenas manos para trabajar. Mi oficio y mi trabajo es hacer música", aseguró con firmeza. Esto confirma que seguirá activo en la industria, probablemente manteniendo el enfoque que inició en 2022 con el proyecto

"Transition" bajo su sello Carbon Fiber Music, el cual busca apoyar música con mensajes positivos.

Es importante recordar que todo este viaje comenzó por un susto de salud en 2021.

En aquel entonces, Farruko sintió que su alma se despegaba de su cuerpo y que la muerte lo visitaba, una experiencia que lo obligó a revaluar su vida y pedir perdón públicamente por las letras de sus canciones en febrero de 2022.

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Aunque hoy el cantante se aleja de las estructuras religiosas organizadas, su compromiso con el mensaje que lo transformó parece seguir siendo el motor de su vida, pero ahora bajo sus propios términos y sin las presiones de un sistema que, según él, lo ha lastimado profundamente.