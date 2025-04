Eva Rey saca a la luz con quién pecaría y por qué no con Kapo: "Puede pasar"

Eva Rey, reconocida por su habilidad para poner incómodos a sus entrevistados con preguntas directas , cambió de rol y esta vez fue ella quien estuvo frente al micrófono de John Carreño. Y, aunque confesó sentirse poco cómoda siendo la entrevistada, no se guardó nada.

“Me gusta más preguntar que responder. Me bloqueo, me doy cuenta que las preguntas que yo hago, ni yo misma sabría cómo contestarlas.

No soy rápida para crear, me cuesta. Es por eso que no me gusta hablar mucho de mí”, explicó con franqueza.

La conversación con Carreño tomó un tono relajado, en el que Eva no tuvo reparo en hablar sobre su rutina diaria , sus preferencias musicales y hasta sus hábitos en casa. Aseguró que el ejercicio no es lo suyo: “No hago gimnasio, me da pereza”, afirmó entre risas.

Lo que sí la entusiasma es el reggaetón, género que ama y del que tiene su propia playlist: “Escucho de todo, pero el reggaetón me puede. Ahora tengo muchas canciones pegadas y me pasa que me engancho con los artistas que entrevisto”, admitió.

¿Con quién pecaría Eva Rey?

Uno de los momentos más graciosos fue cuando Carreño le preguntó si “pecaría” con el cantante Kapo. Eva lo descartó de inmediato: “¡Soy la mamá de Kapo! Estábamos hablando y le pedí que hablara más despacio porque no le entendía. Le dije que ya estaba vieja, y él me respondió que no. Pero sí, Kapo tiene 28 y yo ya paso”.

Sobre salir con hombres mucho más jóvenes, fue tajante: “No me gustan los pollos . Puede pasar, pero no, no es lo mío”.

Además, compartió que aunque no le gusta cocinar ni hacer limpieza profunda, sí se encarga de ordenar lo básico: “Yo no cocino, no sé. Hace años que no baño, ni paso una aspiradora. Gracias a Dios tengo ayuda, pero las camas sí las hago yo. No puedo relajarme con la cama desordenada”, contó.

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando John le preguntó si había sido infiel. Eva, sin rodeos, respondió: “Sí, he sido infiel. ¿Y si hablamos de pecar mentalmente? Todos los días. Me parece hasta bueno pecar. Es algo normal. Ahora, ya llevarlo a otro nivel depende de cada relación y sus límites”.

¿Cuál fue la entrevista más rara que ha tenido Eva Rey?

Rey también reveló cuál fue la entrevista más extraña que ha tenido. Aunque aclaró que no fue con mala actitud, sí le resultó desconcertante: “Fue con Epa Colombia. Cuando llegué, se metió en una habitación y me dejó sola 30 minutos mientras preparábamos todo. Después salió como si nada, fue amable, divertida, entregada… pero ese arranque me sorprendió”.

En medio de risas, verdades sin maquillaje y muchas anécdotas, Eva Rey se mostró tal cual es: directa, divertida y sin miedo a decir lo que piensa. Una entrevista que, sin duda, dejó al descubierto el lado más auténtico de una de las entrevistadoras más filosas del país.

Mira la entrevista completa aquí: