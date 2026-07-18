Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
FILTRAN CAMISETA DE COLOMBIA
DESFILE MILITAR: 20 JULIO
FALLECE HIJO DE ACTRIZ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / Así se viene el concierto gratis de Luis Alfonso en Bogotá: ¿habrá artistas invitados?

Así se viene el concierto gratis de Luis Alfonso en Bogotá: ¿habrá artistas invitados?

El cantante respondió una de las preguntas que más le hacían sus seguidores antes de su presentación gratuita en la capital.

Luis Alfonso concierto gratis en Bogotá.jpg
Luis Alfonso cantando al público en uno de sus conciertos
Foto: Instagram luisalfonso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

La expectativa por el concierto gratuito que Luis Alfonso ofrecerá en Bogotá sigue creciendo. El cantante de música popular prepara una presentación especial para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum Lindo Lindo, un evento que reunirá a miles de seguidores en el centro de la capital.

A pocos días del espectáculo, uno de los interrogantes más frecuentes entre sus fanáticos tenía que ver con la posible participación de otros artistas sobre el escenario. Frente a esa inquietud, el propio intérprete decidió aclarar qué podrán esperar quienes asistan a esta cita musical.

Lee también

Luis Alfonso con sombrero blanco y Yeison Jiménez con sombrero gris en el videoclip de la canción Adiós Amigo.
Música

Letra completa de canción 'Adiós amigo' de Luis Alfonso; dedicada a Yeison Jiménez

Luis Alfonso se casó por tercera vez y mostró detalles de la celebración.jpg
Farándula

En imágenes: así fue la boda de Luis Alfonso y Luisa Pulgarín; se casan por tercera vez

Luis Alfonso habló sobre los artistas invitados a su concierto gratis en Bogotá

Durante una entrevista, Luis Alfonso confirmó que sí habrá artistas invitados durante el evento. No obstante, explicó que por ahora prefiere mantener en reserva sus nombres para que el público se lleve una sorpresa el día de la presentación.

El concierto se realizará el 23 de julio en la Plaza de la Mariposa, en el centro de Bogotá. El acceso será gratuito, aunque el ingreso al recinto principal estará limitado a 4.000 personas, quienes deberán obtener una manilla para entrar. Además, las autoridades estiman que miles de personas podrán seguir la presentación desde los alrededores del lugar.

Publicidad

Las puertas estarán abiertas desde las 11:00 de la mañana, mientras que la salida al escenario de Luis Alfonso está prevista para la 1:30 de la tarde. El artista aprovechará la jornada para interpretar algunos de los éxitos que lo han consolidado en la música popular y presentar en vivo las canciones de su más reciente producción discográfica.

El cantante ha explicado que este concierto representa una forma de agradecer el respaldo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de su carrera. Además, aseguró que eligió realizar el lanzamiento en un espacio abierto porque desea reencontrarse con el público en un ambiente cercano, recordando los lugares donde comenzó a construir su camino artístico.

Publicidad

Para garantizar el desarrollo del evento, se implementará un operativo logístico y de seguridad. Entre las recomendaciones entregadas a los asistentes está llegar con anticipación, seguir las indicaciones del personal encargado y evitar portar objetos de alto valor para facilitar el ingreso y disfrutar de la jornada.

La jornada promete convertirse en uno de los eventos gratuitos más llamativos de la semana en Bogotá, especialmente para los seguidores del llamado "Señorazo". Además de la presentación de Luis Alfonso y las sorpresas anunciadas, La Kalle estará presente llevando todos los detalles del evento y acompañando a los asistentes durante esta gran celebración musical.

Te puede interesar:

Luis Alfonso y Yeison Jiménez
Farándula

Promesa de Luis Alfonso a músicos de Yeison Jiménez conmueve a fans: "Lo hubiera querido"

El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez
Farándula

El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez: "Voy a ser un poco brusco"

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Luis Alfonso

Conciertos

Conciertos de Colombia