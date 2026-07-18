Así se viene el concierto gratis de Luis Alfonso en Bogotá: ¿habrá artistas invitados?

La expectativa por el concierto gratuito que Luis Alfonso ofrecerá en Bogotá sigue creciendo. El cantante de música popular prepara una presentación especial para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum Lindo Lindo, un evento que reunirá a miles de seguidores en el centro de la capital.

A pocos días del espectáculo, uno de los interrogantes más frecuentes entre sus fanáticos tenía que ver con la posible participación de otros artistas sobre el escenario. Frente a esa inquietud, el propio intérprete decidió aclarar qué podrán esperar quienes asistan a esta cita musical.

Luis Alfonso habló sobre los artistas invitados a su concierto gratis en Bogotá

Durante una entrevista, Luis Alfonso confirmó que sí habrá artistas invitados durante el evento. No obstante, explicó que por ahora prefiere mantener en reserva sus nombres para que el público se lleve una sorpresa el día de la presentación.

El concierto se realizará el 23 de julio en la Plaza de la Mariposa, en el centro de Bogotá. El acceso será gratuito, aunque el ingreso al recinto principal estará limitado a 4.000 personas, quienes deberán obtener una manilla para entrar. Además, las autoridades estiman que miles de personas podrán seguir la presentación desde los alrededores del lugar.

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Las puertas estarán abiertas desde las 11:00 de la mañana, mientras que la salida al escenario de Luis Alfonso está prevista para la 1:30 de la tarde. El artista aprovechará la jornada para interpretar algunos de los éxitos que lo han consolidado en la música popular y presentar en vivo las canciones de su más reciente producción discográfica.

El cantante ha explicado que este concierto representa una forma de agradecer el respaldo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de su carrera. Además, aseguró que eligió realizar el lanzamiento en un espacio abierto porque desea reencontrarse con el público en un ambiente cercano, recordando los lugares donde comenzó a construir su camino artístico.

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Para garantizar el desarrollo del evento, se implementará un operativo logístico y de seguridad. Entre las recomendaciones entregadas a los asistentes está llegar con anticipación, seguir las indicaciones del personal encargado y evitar portar objetos de alto valor para facilitar el ingreso y disfrutar de la jornada.

La jornada promete convertirse en uno de los eventos gratuitos más llamativos de la semana en Bogotá, especialmente para los seguidores del llamado "Señorazo". Además de la presentación de Luis Alfonso y las sorpresas anunciadas, La Kalle estará presente llevando todos los detalles del evento y acompañando a los asistentes durante esta gran celebración musical.