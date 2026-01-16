Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Promesa de Luis Alfonso a músicos de Yeison Jiménez conmueve a fans: "Lo hubiera querido"

Promesa de Luis Alfonso a músicos de Yeison Jiménez conmueve a fans: "Lo hubiera querido"

El 'Señorazo' sorprendió al anunciar una decisión que busca proteger al equipo de trabajo del fallecido 'Aventurero'.

Luis Alfonso y Yeison Jiménez
Promesa de Luis Alfonso a músicos de Yeison Jiménez conmueve a fans
Foto: Redes de Luis Alfonso
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto tras el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, una de las figuras más influyentes del género popular, en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. Mientras el país aún procesa la pérdida del intérprete de "Aventurero", ha surgido una luz de esperanza y solidaridad desde el corazón de uno de sus colegas y amigos más cercanos: Luis Alfonso.

Durante el emotivo homenaje póstumo realizado el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de fanáticos y artistas se reunieron para honrar el legado de Jiménez, Luis Alfonso tomó la palabra para realizar un anuncio que trasciende los escenarios.

Puedes leer: Conmovedora despedida de Camilo Cifuentes a Yeison Jiménez; dejó duro mensaje

Con una sensibilidad profunda, el artista reconoció que la muerte de su colega no solo dejaba un vacío musical, sino que ponía en riesgo la estabilidad de decenas de personas que formaban el engranaje detrás del éxito de Yeison.

¿Qué hará Luis Alfonso para ayudar a los músicos de Yeison Jiménez?

Luis Alfonso, conocido cariñosamente como "El Contentoso", expresó conmovido que tras el accidente, muchos integrantes del equipo de Jiménez quedaron en una situación de incertidumbre laboral.

"Con dolor de patria, dolor de gremio, dolor de alma, pero la vida sigue; hoy los muchachos están descansando en el cielo pero quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos", manifestó el cantante al referirse a los músicos y técnicos que acompañaban a Yeison en sus giras.

El compromiso es firme: Luis Alfonso abrirá vacantes en su propia estructura de trabajo para integrar a los colaboradores de Jiménez. El artista fue enfático al declarar:

“Ayer les dije a los pelados: 'Vamos a hacer lo siguiente, muchachos, vamos a abrir vacantes, vamos a adoptar a los pelados y vamos a darles camellito y hacerlos de nuestras familias porque así lo hubiera querido El aventurero'”.

Este gesto busca mitigar el impacto de haber perdido a quien no solo veían como un jefe, sino como un "papá musical". Según Luis Alfonso, esta decisión es un acto de coherencia con la filosofía de vida de Yeison, quien siempre se destacó por ser un líder preocupado por el bienestar de su gente.

Puedes leer: Luis Alberto Posada sufre percance durante homenaje a Yeison Jiménez: “No sean groseros”

“Ese hombre era raro, hermano. Para la edad que tenía, era loco. Tenía una visión impresionante”, recordó Luis Alfonso, destacando la faceta de Jiménez como un empresario incansable que venía "de la nada" y se convirtió en el número uno.

El homenaje en el Movistar Arena no solo fue un espacio para los anuncios laborales, sino para la unión artística.

Figuras de la talla de Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, y Arelys Henao se unieron para presentar "Aventurero en el cielo", una canción grabada en tiempo récord por el gremio en honor a Yeison y su equipo fallecido.

La iniciativa de Luis Alfonso de "darles camellito" a los músicos de su amigo es vista como la mejor manera de defender el legado del artista fallecido.

Para Luis Alfonso, aunque el cuerpo de Yeison ya no esté, su espíritu emprendedor y su amor por su equipo deben continuar a través de estas acciones de solidaridad gremial.

"No sabemos si en el más allá haya cantinas, vamos a echarles un guarito a su saludcita", concluyó el artista con el carisma que lo caracteriza, pidiendo respeto a las familias mientras celebraba la vida de quien, hasta su último día, fue un visionario de la música colombiana.

Mira también: La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito

