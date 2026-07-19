Andrea Valdiri revela la verdad detrás de ruptura con Juan Sepúlveda: "Me toca levantarme"

Si has estado atento a las redes sociales últimamente, seguro notaste que algo no andaba bien entre una de las parejas más seguidas de Colombia.

Lo que comenzó como un rumor el pasado viernes 17 de julio, cuando los seguidores de Andrea Valdiri notaron que había dejado de seguir a Juan Daniel Sepúlveda en Instagram, terminó por confirmarse oficialmente el sábado 18 de julio.

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La creadora de contenido barranquillera decidió sincerarse a través de sus historias, explicando que su relación con el hombre al que sus seguidores apodaban cariñosamente como "ternerito" ha llegado a su punto final después de casi tres años de caminar juntos.



¿Por qué terminaron Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

Esta es la pregunta que miles de usuarios se hacen en Google, pero la respuesta oficial es que Andrea Valdiri ha preferido no revelar los motivos exactos que llevaron a la ruptura.

Durante su pronunciamiento, la influencer fue muy clara al decir que actualmente busca tranquilidad y que prefiere no profundizar en las razones para evitar que las redes sociales se enfoquen en buscar responsables.

Valdiri describió su situación actual como un "tsunami" de emociones que le ha caído encima.

"Cuando uno termina un proceso, un proceso de tristeza, un proceso en el que uno no quiere nada, en este proceso estoy yo, viviéndolo poquito a poquito", confesó a su comunidad.

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A pesar del dolor evidente, Andrea dejó claro que se queda con lo bonito de la relación y que su prioridad ahora es secarse las lágrimas y seguir trabajando, pues como ella misma afirmó:

"A mí no me mantiene nadie y tengo que seguir, de eso se trata la vida".

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¿Cómo anunció Andrea Valdiri su separación de Juan Daniel Sepúlveda?

La confirmación no llegó de un comunicado frío, sino de una serie de videos donde se le vio visiblemente conmovida. Valdiri explicó que decidió hablar para evitar que circulen versiones alejadas de la realidad y chismes innecesarios.

En sus intervenciones, destacó que, aunque siente tristeza, reconoce que los caminos a veces cambian.

Poco tiempo después de que Andrea hiciera pública la noticia, Juan Daniel Sepúlveda reaccionó con un gesto que muchos interpretaron como su despedida oficial.

El empresario publicó un video dedicado a la influencer acompañado de la palabra "Gracias" y un emoji de un corazón con una curita. Este mensaje transmitió gratitud y afecto, confirmando que, a pesar de la separación, existe un respeto mutuo por los años compartidos en público y en privado.

Para Andrea Valdiri, esta no es la primera vez que enfrenta el fin de una relación bajo el ojo público. Su audiencia, que la ha acompañado en diversos momentos personales, reaccionó rápidamente con mensajes de apoyo, lamentando que una pareja que proyectaba tanta estabilidad y complicidad haya decidido tomar rumbos distintos.

La influencer, reconocida por su contenido de baile, entretenimiento y situaciones cotidianas, enfatizó que su enfoque ahora está en levantarse y continuar con sus proyectos comerciales y digitales.

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Por ahora, ambos parecen estar enfocados en asimilar esta nueva etapa de forma independiente, dejando atrás una historia que fue protagonista del mundo del entretenimiento durante casi 36 meses.