VIDEO: Andrea Valdiri en el ojo del huracán tras acusación de atropellar a un comerciante

La creadora de contenido barranquillera se vio envuelta en un altercado de orden público en Riohacha, La Guajira, que ha escalado rápidamente debido a las graves acusaciones de un comerciante de la zona.

Todo comenzó cuando Valdiri regresaba de Venezuela, país al que viajó para entregar ayuda humanitaria tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

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Al intentar retomar su camino hacia Barranquilla, se encontró con un bloqueo vial en la glorieta Francisco El Hombre, donde comerciantes informales mantenían una protesta.

Lo que debía ser un viaje de regreso tranquilo terminó en un escenario de caos, gritos y un presunto accidente de tránsito que hoy tiene a la opinión pública dividida.

¿Qué sucedió con Andrea Valdiri en Riohacha, La Guajira?

Cuando la influencer llegó al punto del bloqueo, el ambiente se tornó hostil rápidamente. Según el relato de la propia empresaria en sus historias de Instagram, ella intentó avanzar con su camioneta después de que supuestamente un manifestante le diera permiso para pasar.

Sin embargo, en ese momento, una multitud rodeó su vehículo, comenzando a golpearlo y sacudirlo.

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Valdiri denunció que fue víctima de agresiones verbales y físicas, detallando que le rayaron la carrocería y le movieron el carro de forma violenta.

Además, la barranquillera señaló que el conflicto tomó un tinte político inesperado, pues afirmó que los manifestantes la increpaban llamándola "abelardista", mientras ellos se identificaban como "petristas y cepedistas".

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Ante los reclamos de la gente, ella fue enfática en aclarar que no es funcionaria pública y que las ayudas que entrega salen de su propio bolsillo, cuestionando por qué la increpaban como si fuera la responsable de no haberlos reubicado.

¿Por qué señalan a Andrea Valdiri de atropellar a un comerciante?

La otra cara de la moneda se hizo viral a través de un video que circula en redes sociales, el cual contradice parte de lo expuesto por la influencer.

En la grabación se observa a un comerciante de avanzada edad sentado en la acera, quien asegura que la camioneta de Valdiri le alcanzó un pie cuando ella forzó el paso a través del cerco de manifestantes.

Esta acusación ha generado indignación entre algunos sectores, quienes critican que la barranquillera no se haya pronunciado específicamente sobre el estado de salud del hombre.

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Un detalle que ha llamado la atención de sus críticos es una historia que ella misma publicó antes de que el video del comerciante se difundiera ampliamente; en ella se le escucha decir:

“Quítenme la gente de atrás porque después dicen que yo pisé a alguien”. Para algunos, esto es una prueba de que ella era consciente de lo que podía pasar, mientras que para sus defensores es una muestra de que actuó de buena fe intentando evitar un accidente.

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Tras el incidente, Andrea expresó sentirse con un "agotamiento del alma", más allá del cansancio físico, debido al fuerte contraste entre el recibimiento en Riohacha y su labor social en Venezuela.

Por ahora, los daños materiales en su vehículo están documentados y las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento formal sobre las responsabilidades legales de este suceso.

Las opiniones en redes siguen divididas entre quienes ven una imprudencia de la influencer y quienes consideran que fue víctima de una turba violenta.

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