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Salen a la luz fotos de Andrea Valdiri antes de la fama; vendía perros calientes en la calle

La creadora de contenido barranquillera compartió fotos de su primer trabajo, mucho antes de que lograra alcanzar la fama.

Andrea Valdiri revela fotos de cuando era más joven
Salen a la luz fotos de Andrea Valdiri antes de la fama; vendía perros calientes en la calle
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Andrea Valdiri se viene consolidando como una de las figuras más influyentes de Colombia, al punto que ya tiene acumulando más de 10 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, en una reciente publicación de redes sociales la barranquillera decidió compartir con sus seguidores fotos de cómo era ella antes de llegar a la fama.

Algunos de los seguidores llegaron a pensar que la creadora de contenido venía de una familia adinerada. Pero, lo que se conoció por la misma Valdiri es que ella ha tenido que trabajar fuertemente al no contar con el apoyo de su pareja y enfrentar serias dificultades económicas dado que a sus 18 años quedó embarazada de su primera hija.

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Las imágenes compartidas por la "influencer" muestran una faceta desconocida para sus nuevos seguidores, esto debido a que Andrea Valdiri está vendiendo arepas y perros calientes en las calles, este negocio informal fue su motor para salir adelante durante una etapa donde el tiempo y el dinero hacían falta en aquellos momentos.

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¿Cuando subió de popularidad Andrea Valdiri?

De igual forma, se conoció que Andrea inició su carrera participando en pasarelas locales y eventos del Carnaval de Barranquilla, donde empezó a dar a conocer su rostro ante el público. No obstante, el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2015, cuando se coronó como Señora Colombia.

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Esto gracias a su imponente presencia y cuerpo tonificado le abrieron las puertas de la industria del entretenimiento, permitiéndole evolucionar hacia su rol actual como bailarina y empresaria, para posteriormente comenzar a utilizar las redes sociales.

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Otra cosa que se ha podido observar es el cambio de su apariencia física también ha experimentado cambios notables que ella afirmó que a lo largo de los años, la barranquillera se ha sometido a diversos procedimientos quirúrgicos, incluyendo cirugías para marcar su abdomen y levantamiento de senos, transformando su imagen hacia la estética que luce actualmente.

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Su hija mayor, Isa, ya tiene 15 años, quien vivió una fiesta de cumpleaños llena de lujos y vive una realidad privilegiada gracias al éxito de su madre. Se estima que pautar una publicación con Andrea Valdiri son precios bastantes altos debido a la reputación que tiene esta.

Pese a esto la barranquillera no olvida sus raíces, al punto que tomó la decisión de compartir unas fotos con sus seguidores sobre cómo se veía antes de alcanzar la fama que hoy la caracteriza.

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