Luly Bossa de luto: así confirmó el fallecimiento de un importante miembro de su familia

La reconocida actriz Luly Bossa vuelve a atravesar un duro momento complicado en su vida, debido a que confirmó el fallecimiento de otro integrante de su familia, en esta ocasión, la artista se viste de luto para despedir a su hermana, a quien cariñosamente llamaba "Choni".

Por medio de sus redes sociales, la actriz por medio de su cuenta de Instagram expresó el inmenso amor y la gratitud que sentía por su hermana, destacando que ella fue un apoyo incondicional en las etapas más complejas de su vida, además recordó todos los momentos que compartió con ella.

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“Gracias por tanto, por el desayuno en Cartagena después de esa fiesta, por recibirme en el embarazo de Lucciani porque no engordaba, por tanta locura que me acolitaste”, es parte del mensaje que la actriz compartió en sus redes sociales.



Uno de los detalles más emotivos revelados por la actriz fue su último encuentro, ocurrido el pasado 4 de marzo. Según relató Luly Bossa, en aquel momento se fundieron en un abrazo que, sin ella saberlo, se convertiría en su despedida física definitiva antes del fallecimiento de su hermana en los últimos días.

Luly Bossa reveló por qué lleva tantos años sin pareja /Foto: Instagram Luly Bossa

¿Cómo fue la pérdida del hijo de Luly Bossa?

Este golpe a la familia de Luly Bossa ocurre poco tiempo después de la muerte de su hijo, Ángelo Bossa, en marzo de 2024. El joven, que falleció a los 22 años, luchó durante más de una década contra la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa diagnosticada cuando tenía 11 años.

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Tanto es así que durante muchos años la actriz se convirtió en el principal apoyo de Ángelo, compartiendo abiertamente su lucha en redes sociales. Sin embargo, el fallecimiento de su hijo generó en su momento una gran ola de solidaridad entre colegas y seguidores.

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Por otro lado, en su mensaje de despedida, la actriz manifestó su deseo de que su hermana "Choni" se reencuentre ahora con su sobrino Ángelo para encontrar la paz eterna. Esto mientras sus seguidores y la comunidad actoral le envió un sentido mensaje por esta nueva pérdida familiar.

“Chao hermana que las alas de mi ángel te acompañen hacía el señor Jesús”, terminó el mensaje la actriz en su mensaje de despedida hacía su hermana, mientras compartió una imagen de las dos juntas.