Un pueblo suizo busca nuevos habitantes y ofrece un millonario incentivo: así puedes aplicar

Mudarse a otro país es un sueño para muchas personas, pero en un pequeño pueblo de Suiza esa posibilidad podría venir acompañada de un incentivo económico. La iniciativa, que busca atraer nuevos habitantes para hacer frente a la disminución de su población, volvió a llamar la atención luego de que un colombiano explicara cómo funciona el programa y quiénes pueden acceder a este beneficio.

La propuesta corresponde al municipio de Albinen, una localidad ubicada en el cantón de Valais, que desde hace varios años implementó un plan para incentivar la llegada de nuevos residentes. Sin embargo, el dinero no se entrega de manera automática, ya que los interesados deben cumplir una serie de condiciones establecidas por las autoridades locales.

Requisitos para recibir el incentivo económico en este pueblo de Suiza

Según explicó un colombiano que reside en Suiza y comparte contenido sobre la vida en ese país, el programa está dirigido a personas que realmente deseen establecerse en Albinen y construir allí un proyecto de vida a largo plazo.

Entre las principales condiciones está comprometerse a vivir en el municipio durante un tiempo mínimo establecido por las autoridades. Además, quienes resulten beneficiarios deberán adquirir o construir una vivienda cuyo valor cumpla con el monto mínimo exigido dentro del programa. De no respetar ese compromiso de permanencia, el dinero recibido deberá ser devuelto.

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Otro de los requisitos mencionados es que los aspirantes deben contar con un permiso de residencia que les permita vivir legalmente en Suiza. Asimismo, el programa contempla límites de edad para quienes deseen postularse, por lo que no todas las personas pueden acceder al incentivo.

De acuerdo con la información divulgada, el apoyo económico puede alcanzar el equivalente a 280 millones de pesos colombianos, dependiendo de la conformación del núcleo familiar y de las condiciones establecidas por el municipio. Precisamente por ello, la propuesta ha despertado el interés de personas de distintos países que buscan nuevas oportunidades de vida.

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No obstante, el incentivo económico no tiene como objetivo atraer personas únicamente por el dinero. La finalidad del programa es fortalecer la comunidad, aumentar el número de habitantes y contribuir al desarrollo del municipio, que durante los últimos años ha enfrentado una reducción en su población.

Las autoridades locales esperan que quienes se trasladen a Albinen participen activamente en la vida del pueblo y establezcan allí su residencia permanente, razón por la cual el cumplimiento de los requisitos es indispensable para conservar el beneficio económico.