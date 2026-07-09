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Hombre en Sucre falleció de un infarto viendo los penaltis de Colombia vs Suiza

El hombre sufrió un infarto mientras seguía el partido de la 'Tricolor'. La Alcaldía de San Pedro se pronunció sobre lo ocurrido.

Primer plano de Eduardo Navarro con gorra negra, superpuesto sobre una imagen de la Selección Colombia de fútbol durante el Mundial
Eduardo Navarro, el hincha que lamentablemente perdió la vida a causa de un infarto durante el Colombia-Suiza
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

El municipio de San Pedro, en Sucre, se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus habitantes durante la tarde del martes 7 de julio de 2026. El hecho ocurrió mientras la víctima seguía la transmisión del partido entre la Selección Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial de 2026.

La víctima fue identificada como Eduardo Navarro Navarro, un hombre ampliamente reconocido en el municipio, donde era conocido cariñosamente como "El Mono" o "Mono Campo".

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Según relataron sus allegados, Navarro era una persona muy apreciada por la comunidad, por lo que su fallecimiento generó profunda tristeza entre familiares, amigos y vecinos.

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El hecho ocurrió durante uno de los momentos más tensos del encuentro. El partido entre Colombia y Suiza, que definía el paso a los cuartos de final, se resolvió en la tanda de penales tras igualar en el tiempo reglamentario. Fue en ese momento cuando la 'Tricolor' quedó eliminada y, según testigos, Navarro comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho.

¿Cómo terminó perdiendo la vida Eduardo Navarro?

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, Eduardo Navarro tenía antecedentes de problemas cardíacos. Al notar la gravedad de los síntomas, las personas que lo acompañaban lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron a un centro asistencial.

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Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció poco después de ingresar al hospital. De manera preliminar, se informó que la causa del deceso habría sido un infarto fulminante, aunque el dictamen oficial de Medicina Legal será el encargado de confirmar las causas de la muerte.

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La Alcaldía de San Pedro, Sucre, expresó sus condolencias a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.

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"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza", señaló la administración municipal.

En redes sociales, amigos de la infancia y conocidos también compartieron mensajes en los que recordaron a Eduardo Navarro por su calidad humana y lamentaron profundamente su partida.

El caso también generó una conversación entre los ciudadanos sobre la importancia de prestar atención a la salud cardiovascular y de buscar atención médica inmediata ante síntomas como un fuerte dolor en el pecho, especialmente en personas con antecedentes cardíacos.

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