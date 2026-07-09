Novia de James Rodríguez envía sorpresivo mensaje tras eliminación de Colombia

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Suiza dejó numerosas reacciones sobre el rendimiento de varios jugadores durante el torneo, especialmente del capitán James Rodríguez.

Tras la derrota en la tanda de penales, Luisa María Duque, actual pareja del futbolista, utilizó sus redes sociales para expresarle su apoyo en uno de los momentos más difíciles de su carrera con la 'Tricolor'.

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A través de sus historias de Instagram, la modelo y creadora de contenido, oriunda de Pereira, rompió la discreción que había mantenido sobre su relación sentimental para dedicarle un emotivo mensaje al volante colombiano.



En una publicación que rápidamente se viralizó, Duque escribió: "Toda mi admiración, mi amor", acompañando el mensaje con varios emojis que reflejaban orgullo y tristeza por la eliminación del Mundial.

La publicación llamó la atención porque, aunque la pareja ya había sido vista junta en distintos eventos desde la Copa América de 2024, hasta ahora no había compartido públicamente mensajes de este tipo.

Mensaje de la novia de James Rodríguez Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué más comentó la novia de James Rodríguez sobre la eliminación?

La publicación de Luisa María Duque no se limitó al mensaje. La modelo también compartió un montaje fotográfico como homenaje a la trayectoria de James Rodríguez.

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La imagen mostraba dos etapas del mediocampista, a la izquierda aparecía el James del Mundial de Brasil 2014, donde se consagró goleador del torneo y obtuvo la Bota de Oro; a la derecha, su versión de 2026 luciendo el brazalete de capitán de la Selección Colombia.

La fotografía estaba acompañada por la frase en inglés "Thank you, James Rodríguez", con el trofeo de la Copa del Mundo al fondo, una composición que simbolizaba el paso del tiempo y el legado que el cucuteño dejó durante su participación en el certamen.

Además, Luisa ambientó la publicación con la canción "Los caminos de la vida", del grupo vallenato Los Diablitos, lo que añadió un tono nostálgico a su reacción tras la eliminación.

Durante el Mundial, la presencia de Luisa María Duque en los estadios también llamó la atención. La joven, de 23 años, fue vista en varias ocasiones acompañando a la familia de James Rodríguez, reflejando la cercanía que mantiene con el entorno del futbolista.

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A pesar de las críticas que recibió en redes sociales por aspectos como su vestimenta durante el torneo, Duque continuó respaldando públicamente al capitán de la Selección Colombia.

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