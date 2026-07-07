Esposa de Luis Díaz preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “No hay un solo día”

Durante el Mundial de la FIFA 2026, la atención suele centrarse en el desempeño de los futbolistas dentro del terreno de juego, especialmente por el buen momento que atraviesa la Selección Colombia.

Sin embargo, en esta ocasión el foco se trasladó al entorno familiar de Luis Díaz, luego de que su esposa compartiera un emotivo mensaje dedicado a su madre fallecida. La publicación conmovió a sus seguidores y generó múltiples reacciones en redes sociales.

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Geraldine Ponce, quien se consolido como una figura influyente en redes sociales y un pilar fundamental en la carrera profesional de "Lucho" Díaz, utilizó su cuenta oficial de Instagram para manifestar el complejo momento emocional que atraviesa.



A pesar de ser una presencia constante en las tribunas apoyando al equipo nacional en cada compromiso, la empresaria permitió a sus seguidores vislumbrar su faceta más vulnerable.

¿Cuál fue el triste mensaje de la esposa de Luis Díaz?

Por medio de una historia en su red social de Instagram, Geral Ponce compartió un emotivo mensaje a su mamá.“Feliz cumpleaños hasta el cielo, mamá. No hay un solo día en que no piense en ti, pero hoy te siento aún más cerca de mi corazón”, escribió inicialmente la empresaria.

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La dedicatoria continuó con una expresión de profundo anhelo por la presencia física de su madre: “Daría cualquier cosa por abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo”.

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No obstante, el mensaje no se limitó al dolor de la pérdida, sino que también destacó la gratitud por el legado recibido. “Gracias por seguir viviendo en cada recuerdo, en cada enseñanza y en todo el amor que me dejaste. Hoy te celebro con lágrimas, con sonrisas y con un amor que nunca dejará de crecer”, añadió Ponce.

Publicación esposa de Luis Díaz Foto: imagen tomada de redes sociales

Este suceso personal ocurre en un periodo de alta exposición para la pareja. En las últimas semanas, el nombre de Gera Ponce ha sido tendencia no solo por su presencia en la Copa del Mundo, sino también por su estilo y la cercanía que muestra con sus seguidores al compartir momentos cotidianos.

A pesar del ambiente festivo que rodea al certamen internacional, Ponce reafirmó que el recuerdo de su madre permanece intacto: “Eres y siempre serás el amor de mi vida, la madre de mi corazón. Te extraño con todo mi ser, y sé que te extrañaré mientras viva. Feliz cumpleaños, mi ángel. Te amo infinitamente”.

