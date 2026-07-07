Mhoni Vidente lanza nueva predicción sobre la Selección Colombia: ¿le ganará a Suiza?

En la antesala de uno de los partidos más importantes para la Selección Colombia en el Mundial de 2026, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a captar la atención de millones de seguidores con una nueva predicción sobre el futuro de la 'tricolor'.

Según la vidente, el combinado nacional superará a Suiza en los octavos de final y avanzará a los cuartos de final, igualando o incluso superando la histórica actuación que consiguió en el Mundial de Brasil 2014.

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A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Mhoni compartió su análisis esotérico sobre el desempeño del equipo colombiano. La astróloga aseguró que su pronóstico está respaldado por uno de los símbolos más positivos del tarot, lo que despertó el optimismo de muchos aficionados.



"La carta del Sol me dice que Colombia gana contra Suiza, sigue teniendo esa buena suerte", afirmó en un video de sus redes sociales para sus seguidores. Para la pitonisa, las energías favorecen al conjunto dirigido por la Selección Colombia y considera que tiene todas las condiciones para imponerse al combinado helvético.

¿Qué más dijo Mhoni Vidente sobre la Selección Colombia?

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La astróloga no se limitó a pronosticar el resultado frente a Suiza. También aseguró que Colombia será una de las grandes protagonistas del Mundial de 2026.

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Durante su intervención, sostuvo que el desempeño del equipo nacional ya estaba destinado a marcar la competencia y no es sorpresa el desempeño que tiene la tricolor en la cita orbital.

"Colombia y México iban a ser la revelación de este Mundial", aseguró, al señalar que ambas selecciones sorprenderán con su rendimiento durante el torneo.

El compromiso entre Colombia y Suiza está programado para el 7 de julio de 2026 y representa una oportunidad para que la 'tricolor' iguale o supere su mejor actuación en una Copa del Mundo.

Experto que acertó triunfos clave en el Mundial lanzó su pronóstico para Colombia vs. Suiza /Foto: IA

El pitazo inicial será a las 3:00 p. m., y los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la transmisión del Canal Caracol y Blu Radio en sus plataformas de .

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Mientras tanto, las declaraciones de Mhoni Vidente continúan generando debate entre los aficionados, quienes esperan comprobar si su predicción se cumple cuando ruede el balón.

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