La cábala vuelve: este será el uniforme de Colombia frente a Suiza en el Mundial

La Selección Colombia ya definió el uniforme que lucirá para enfrentar a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 y un detalle no pasó desapercibido entre los hinchas.

Más allá del diseño de la camiseta, la combinación elegida despertó ilusión porque coincide con la que acompañó a la Tricolor en uno de los capítulos más importantes de su historia en las Copas del Mundo.

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de la indumentaria oficial que vestirán los dirigidos por Néstor Lorenzo para buscar un lugar entre los ocho mejores del campeonato.



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La elección rápidamente abrió la conversación entre los aficionados, quienes recordaron un antecedente que hoy muchos consideran una verdadera cábala.

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Colombia afrontará uno de los compromisos más importantes de los últimos años. Después de regresar a unos octavos de final de un Mundial, el equipo nacional buscará superar a Suiza y seguir avanzando en un torneo donde ha despertado elogios por su nivel futbolístico.

Este será el uniforme de Colombia para enfrentar a Suiza

La Tricolor saltará al terreno de juego con su tradicional camiseta amarilla, acompañada de pantaloneta blanca y medias blancas.

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Las medias conservan un detalle especial con los colores de la bandera colombiana en la parte superior, mientras que la camiseta corresponde al diseño creado especialmente para el Mundial 2026.

La nueva indumentaria está inspirada en el realismo mágico, una propuesta que rinde homenaje al legado literario de Gabriel García Márquez y que mezcla elementos tradicionales de Colombia con un estilo moderno.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención no fue precisamente el diseño, sino la combinación de colores elegida para este partido decisivo.

Apenas se conoció el uniforme, cientos de aficionados comenzaron a recordar un dato que rápidamente empezó a compartirse entre los seguidores de la Selección.

Colombia jugará con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas con el detalle de la bandera a la altura de las rodillas el próximo martes vs. Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo en Canadá.



Con esa combinación avanzamos a cuartos de final en 2014. pic.twitter.com/8lg199R3jy — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) July 5, 2026

Para muchos hinchas, la camiseta amarilla junto con la pantaloneta y las medias blancas tiene un significado especial.

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Esa misma combinación estuvo presente durante el Mundial de Brasil 2014, cuando Colombia alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

En aquella oportunidad, la Tricolor firmó una de las campañas más recordadas por los aficionados y logró romper una barrera que durante décadas parecía inalcanzable.

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Por ese motivo, muchos seguidores consideran que volver a vestir esos mismos colores en un partido de eliminación directa representa una especie de cábala.

Aunque dentro del plantel no existe ninguna declaración oficial sobre este tema, en redes sociales son cientos los mensajes de hinchas que aseguran que el uniforme les transmite optimismo antes del compromiso frente a Suiza.

Incluso, algunos recuerdan fotografías históricas de aquella generación liderada por James Rodríguez y comparan la indumentaria con la que utilizará ahora el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Experto que acertó triunfos clave en el Mundial lanzó su pronóstico para Colombia vs. Suiza /Foto: IA

Colombia buscará repetir una página histórica

Más allá de cualquier cábala, la Selección Colombia llega a este encuentro respaldada por un buen rendimiento durante el Mundial 2026.

El equipo mostró solidez en la fase de grupos, consiguió resultados importantes y logró instalarse nuevamente entre los mejores 16 equipos del campeonato.

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Ahora el desafío será superar a una selección suiza reconocida por su orden táctico y experiencia internacional.

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El partido representa una nueva oportunidad para que Colombia vuelva a instalarse entre los ocho mejores del mundo, algo que solo ha conseguido una vez en toda su historia.