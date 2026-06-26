Madre de James Rodríguez sufre delicada situación durante el Mundial 2026

María del Pilar Rubio, madre del futbolista colombiano James Rodríguez, llamó la atención durante el Mundial de fútbol 2026 tras denunciar que había sido víctima de un robo. La situación fue dada a conocer por parte de un amigo de la familiar del jugador muy cercano.

El hecho fue revelado por César Sumosa, un amigo cercano de la familia, quien compartió lo ocurrido en redes sociales. Ella se encuentra en México apoyando a la selección nacional. El hurto habría ocurrido el pasado miércoles durante el evento deportivo total.

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Sumosa compartió una nota de voz enviada por Rubio, en la que la madre del jugador explicó que le habían robado su celular. Tras adquirir uno nuevo, logró recuperar varias aplicaciones. Sin embargo, aclaró que no pudo entrar a su cuenta de Instagram.



¿Qué le pasó a la mamá de James Rodríguez en el Mundial 2026?

“Como te parece que ayer me robaron el celular. Hoy ya lo compré y cuando se me restauraron todas las aplicaciones, menos el Instagram, no he podido entrar”, explicó Rubio en el audio filtrado. Por ahora, ella no ha dado más detalles sobre el robo que sufrió allí.

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La situación generó comentarios entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a lo ocurrido con la madre del mediocampista. Hasta el momento, el jugador no compartió ningún mensaje público relacionado con la situación que vivió su mamá.

¿Cómo fue el robo que denunció la mamá de James?

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El incidente ocurrió en México, una de las sedes de la competencia global donde la mujer acompaña a la delegación tricolor. El robo del dispositivo móvil afectó su comunicación directa, limitando su presencia digital en un durante el torneo actual.

“En pleno Mundial, la mamá de James perdió su cuenta de Instagram”, anunció Sumosa a través de sus perfiles digitales. Esta declaración alertó a la prensa y a los fanáticos que siguen el día a día de la familia del 10 en la México.

Pese a la gravedad del hurto, no se reportan daños físicos contra la integridad de Rubio tras el asalto el miércoles. La pérdida del acceso a sus redes sociales parece ser la consecuencia más persistente, pues no pudo restablecer su perfil personal.

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