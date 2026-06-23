James Rodríguez y Lucho Díaz enfrentan tutela a pocas horas de partido ante Congo

En medio de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, un juez de la República en Bogotá admitió una acción de tutela contra los jugadores del equipo, James Rodríguez y Luis Díaz, así como contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La acción constitucional fue radicada el pasado 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga, quien los señala por una presunta "traición a la patria". Según los reportes, el recurso judicial se formalizó mediante un audio de aproximadamente seis minutos.

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El Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, en el noroccidente de Bogotá, es el encargado de llevar el proceso y ya solicitó a la FCF las direcciones de notificación de ambos futbolistas.



Sin embargo, es importante aclarar que la admisión de la tutela no implica una declaración de culpabilidad, sino que es el inicio obligatorio de un trámite legal que cumple con los requisitos de forma.

Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol confirmó esta noticia durante la transmisión de Noticias Caracol

¿Por qué se dio la tutela contra James Rodríguez y Lucho Díaz?

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De acuerdo con la información que se conoció, el caso tendría su origen en una imagen viralizada en redes sociales, presuntamente creada con inteligencia artificial (IA).

En la imagen se asociaba a los futbolistas con una campaña política específica. La publicación vinculaba un gesto de celebración realizado tras un gol frente a Uzbekistán con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Aunque algunos sectores calificaron el hecho como una simple broma, el asunto terminó escalando a instancias judiciales.

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A pesar del ruido mediático y judicial, este proceso no afecta las libertades ni la participación deportiva de los jugadores. James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados en Guadalajara, México, enfocados en los siguientes partidos de la tricolor

La Selección Colombia viene de vencer 3-1 a Uzbekistán, con una actuación destacada de Luis Díaz. Actualmente, el grupo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo en la segunda fecha del Grupo K este martes 23 de junio.

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni los jugadores se han pronunciado oficialmente sobre este requerimiento judicial. Mientras tanto, ambos continúan concentrados en la preparación de la Selección Colombia para buscar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial.