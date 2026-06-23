Ni James ni David Ospina: El ídolo mundialista que cautivó al hijo de Daniela Ospina

Daniela Ospina compartió en sus historias de Instagram un tierno momento de su hijo menor mientras disfrutaban del Mundial 2026. El pequeño nació en noviembre de 2023 y es fruto de su unión con Gabriel Coronel. en el video se ve al niño buscar con atención a su ídolo del fútbol mundial.

Puedes leer: Exnovias de James Rodríguez sorprenden a sus seguidores al reunirse y grabar un video juntas

Durante el torneo actual que se juega en Estados Unidos, Canadá y México, el menor demostró su gran interés por el fútbol. Al observar la transmisión del evento, el pequeño hizo una pregunta que cautivó a los miles de seguidores de la famosa Daniela Ospina ahora.



"¿Dónde está Cristiano Ronaldo?", preguntó el pequeño a su mamá, dejando claro que ya eligió a su máximo ídolo. Daniela acompañó la historia con un texto que decía "Y aprovechando el mundial alguien pregunta por Cristiano Ronaldo".

La reacción llamó la atención de los internautas, ya que el pequeño apenas está descubriendo cómo funciona este deporte. Al atravesar su primer Mundial, resulta tierno notar que ya tiene un referente claro en la cancha a pesar de su corta edad y entorno familiar real.

¿Quién es el jugador que apoya el hijo de Daniela Ospina?

Publicidad

El ídolo indiscutible del hijo menor de Daniela Ospina es Cristiano Ronaldo, quien disputa su último Mundial. El video viral muestra al niño concentrado en la pantalla buscando al astro portugués, demostrando que la pasión por el balón corre por sus venas.

Puedes leer: Andrea Valdiri arremete contra seguidor que atacó a su hija; lo siguió hasta su casa

Publicidad

Cristiano, a sus 41 años, es el máximo goleador histórico del fútbol masculino con más de 970 goles. El delantero del Al-Nassr logró marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo, un hito que el hijo de Gabriel Coronel ya comienza a admirar en esta ocasión.

A pesar de tener a figuras como su tío David Ospina o su hermana Salomé, hija de James Rodríguez, el niño tiene gustos propios. La influencia global de Ronaldo impacta incluso a los más pequeños de la casa, quienes se emocionan con el máximo referente del fútbol luso.

Daniela y su familia viven intensamente cada partido del torneo internacional que se desarrolla en Norteamérica. La curiosidad del niño reafirma que el fútbol sigue uniendo generaciones y despertando sueños en los integrantes más jóvenes de las familias colombianas.

¿Cómo es la familia de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Daniela Ospina y Gabriel Coronel conforman una familia desde que iniciaron su relación en 2021. La pareja se casó por lo civil en 2023 y celebró su boda el 18 de abril de 2026 en Medellín.

Puedes leer: Daniela Ospina revela fotos de su despedida de soltera; sacudió las redes con el festejo

Publicidad

Juntos son padres de un niño nacido en noviembre de 2023, quien se convirtió en una de las mayores alegrías del hogar. Además, el menor comparte una estrecha relación con Salomé Rodríguez, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez.

La empresaria antioqueña la mayoría de las veces está ligada al fútbol durante gran parte de su vida. Mientras disfruta de la crianza de sus dos hijos, continúa vinculada a un entorno familiar en el que el deporte ocupa un lugar importante.

Publicidad

Video que te puede interesar: Daniela Ospina dará el “sí” a Gabriel Coronel: ¿Dónde y cuándo será la boda?