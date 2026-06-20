VIDEO: Periodista renuncia en vivo luego de anunciar falsa muerte del papá de Messi

Si sigues las noticias del entretenimiento y el deporte, seguramente te enteraste del reciente revuelo mediático que involucra a la periodista argentina Florencia Peña y a la familia de Lionel Messi.

En un giro inesperado durante una transmisión en vivo, la comunicación digital se vio sacudida por una noticia que resultó ser falsa y que terminó con la renuncia de la conductora frente a su audiencia.

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Todo ocurrió en el programa El Show del Verano, transmitido por la plataforma Luzu TV.



En plena efervescencia por el Mundial de 2026, donde Messi viene de brillar tras anotar un hat-trick frente a Argelia, Peña interrumpió la programación para lanzar una información impactante: el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro argentino.

La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales, generando una profunda preocupación entre los seguidores del capitán de la selección.

¿Qué le pasó al papá de Messi y cuál es su estado de salud actual?

Ante la gravedad de los rumores, la familia Messi no tardó en emitir un comunicado oficial para desmentir la noticia y llevar tranquilidad a la opinión pública.

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Según aclararon, Jorge Messi se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro de salud que presenta.

La familia expresó un profundo malestar por la falta de sensibilidad y escrúpulos con la que se trató un asunto estrictamente privado.

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Fueron muy claros al advertir que solo el círculo familiar más cercano posee información real y precisa, por lo que cualquier dato que no provenga de sus canales oficiales debe ser descartado como falso o carente de veracidad.

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¿Por qué renunció Florencia Peña a Luzu TV?

La presión y las críticas en redes sociales tras el error no se hicieron esperar. Ante esto, Florencia Peña decidió asumir la responsabilidad total de lo sucedido y anunció su renuncia inmediata a Luzu TV.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la periodista utilizó sus redes sociales y el espacio de otros colegas para pedir disculpas públicas a los Messi.

Peña explicó que la información le fue suministrada durante el vivo por la producción del programa, a través del auricular conocido como "cucaracha", y que ella confió en que el dato ya estaba chequeado.

"Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", confesó la comunicadora, subrayando que nunca fue su intención lastimar a nadie ni buscar una primicia a cualquier costo.

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Por su parte, la dirección de Luzu TV, encabezada por Nicolás Occhiato, tomó medidas drásticas tras el incidente.

Occhiato calificó de inaceptable la transmisión de información sensible sin verificación previa y confirmó que el canal decidió despedir a todos los responsables de la difusión de la noticia falsa, reafirmando su compromiso con un periodismo responsable y riguroso.

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Este lamentable episodio ocurre mientras Lionel Messi sigue haciendo historia en el Mundial, habiendo igualado el récord de 16 goles de Miroslav Klose.

