Mamá de reconocida periodista falleció en medio de desbordamiento de quebrada en La Mesa

La noche del 27 de enero de 2026, fuertes precipitaciones provocaron una creciente súbita en la quebrada del sector Puente Roto, en la vía que comunica San Joaquín con La Mesa. La corriente se llevó un vehículo que transitaba por la zona, dentro del cual estaba Leticia Medina, madre de una periodista reconocida de la región.

Pese a la pronta intervención de Bomberos y autoridades locales, la mujer falleció al ser arrastrada por la fuerza del agua.

¿Cómo perdió la vida la madre de una periodista durante las lluvias en La Mesa?

La mujer que perdió la vida fue Leticia Medina, de aproximadamente 65 años, madre de la reconocida periodista regional Yulieth Rodríguez, directora de la emisora Cristalina Stereo.



La víctima se encontraba dentro de un vehículo que fue arrastrado por el desbordamiento de una quebrada en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín–La Mesa, luego de que una creciente súbita provocada por las fuertes lluvias alcanzara la carretera.



El automotor quedó atrapado por la fuerza del agua y pese a la rápida llegada del Cuerpo de Bomberos y de la Administración Municipal, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La situación se presentó durante una noche en la que se reportaron desbordamientos de quebradas, deslizamientos de tierra y caída de árboles, hechos que afectaron carreteras, viviendas y servicios públicos, mientras habitantes del sector difundieron reportes en redes sociales y las autoridades activaron operativos de atención y evaluación de daños.

Durante las precipitaciones también se registraron otras afectaciones en distintos puntos del municipio. Las lluvias provocaron movimientos de tierra y desprendimiento de rocas, lo que obligó a cierres temporales en algunas vías.

Además, en sectores cercanos a la quebrada se reportaron daños estructurales, entre ellos el desprendimiento de muros que generó preocupación entre los habitantes. Además, varios postes de energía quedaron inclinados, situación que ocasionó interrupciones en el servicio eléctrico y activó revisiones preventivas por parte de las autoridades y empresas encargadas.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos mantienen monitoreo constante para prevenir nuevos incidentes durante la temporada de lluvias.

La muerte de Leticia Medin generó un fuerte impacto emocional, tanto por la fuerza de la tragedia como por el vínculo con su hija, periodista reconocida en la región.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, expresó solidaridad con la familia y aseguró que se refuerzan los operativos para atender las emergencias.

Se han presentado fuertes lluvias en el municipio de #LaMesa (@AlcaldiaLaMesa), las cuales han generado varias emergencias asociadas a deslizamientos y crecientes súbitas. Uno de los hechos más lamentables ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa,… pic.twitter.com/Aas7sa2ssL — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) January 28, 2026

Colegas, amigos y vecinos compartieron mensajes de apoyo a través de redes sociales, resaltando la dificultad de asimilar una pérdida tan repentina. La comunidad local también expresó solidaridad, recordando la labor y cercanía de la víctima con quienes la conocían.

Desde la administración municipal se recordó que este tipo de emergencias suele presentarse con mayor frecuencia durante picos de lluvia intensa, cuando las quebradas aumentan su caudal en pocos minutos.

Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de atender las alertas tempranas, evitar el tránsito por zonas cercanas a afluentes y reportar cualquier señal de riesgo a los organismos de socorro.

Asimismo, equipos técnicos realizan recorridos en sectores priorizados para verificar el estado de taludes, vías y estructuras cercanas a cuerpos de agua, con el fin de identificar posibles riesgos adicionales.

Estas acciones, según expertos, buscan reducir la probabilidad de nuevos incidentes y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes mientras continúan las precipitaciones.

Las autoridades también señalaron que la información compartida por la comunidad resulta clave durante este tipo de situaciones, ya que permite una respuesta más rápida ante emergencias. Fotografías, videos y reportes ciudadanos ayudan a ubicar puntos críticos y facilitan la coordinación de los organismos encargados de la atención y el control del riesgo.

