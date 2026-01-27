Publicidad

Encuentran partes humanas dentro de canal de aguas cerca a plaza de mercado en Bogotá

La presencia de los restos humanos fue captada a través de un video grabado por un habitante del sector que junto a otras personas vieron las partes flotando cerca a la plaza de mercado.

Levantamiento de cuerpo
Imagen referencial de levantamiento de cuerpo
/ FOTO: Creada con Google Lends
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Hay consternación en un barrio de Bogotá y las autoridades adelantan una investigación tras el hallazgo de partes humanas en un canal de aguas de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de la ciudad.

El hecho fue reportado hacia las 8:00 de la mañana del lunes 26 de enero, luego de que una persona grabara un video en el que, según aseguró, se veía un brazo flotando entre las aguas y dicho clip desatara una oleada de reacciones mientras dieron aviso a las autoridades que llegaron al lugar a confirmar lo que había.

Las partes estaban exactamente flotando en el río Arzobispo, a la altura de la calle 73 con carrera 56B, cerca de la Plaza de Mercado del 12 de Octubre hasta donde llegó personal del CTI para realizar la recolección de los restos.

Las autoridades procedieron a acordonar la zona y restringieron el paso de peatones mientras se realizaban las labores de inspección. Durante la verificación en distintos puntos del canal, los uniformados encontraron otras partes del cuerpo, entre ellas el torso y, minutos más tarde, una pieza que correspondería a la cabeza de una persona.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los restos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde se adelantan los procedimientos forenses para lograr la plena identificación de la persona. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el sexo de la víctima ni las causas exactas de la muerte.

Durante las labores de inspección judicial, al sitio llegaron familiares de una persona reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero, quienes manifestaron que los restos podrían corresponder a su ser querido. Sin embargo, esta información aún se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Seccional Bogotá y del CTI, que asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias y establecer si los hechos ocurrieron en la misma zona o si los restos fueron trasladados hasta el canal del río Arzobispo, y determinar posibles responsables.

Este hecho se suma a otro caso similar ocurrido semanas atrás en la localidad de Bosa, donde fue hallado un cuerpo desmembrado al interior de una vivienda, lo que ha encendido las alertas de las autoridades frente a este tipo de casos en la capital.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita esclarecer este nuevo hecho violento.

