Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: EL DÍA QUE YEISON JIMÉNEZ CAYÓ EN BROMA
MUERE CANTANTE EN AVIÓN
AIDA VICTORIA ROMPE EL SILENCIO
SUBSIDIO DE VIVIENDA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Rescatan a niña de seis años que permanecía sola y encerrada; decía que tenía hambre

Rescatan a niña de seis años que permanecía sola y encerrada; decía que tenía hambre

Una niña de seis años fue rescatada por la Policía de Bogotá tras permanecer sola y encerrada durante horas en un apartamento de Kennedy. La comunidad dio la alerta.

Rescatan a niña de un apartamento
Rescatan a niña de un apartamento en Kennedy
/Foto: Policía Nacional
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

La rápida reacción de la comunidad y de las autoridades evitó que una situación delicada pasara a mayores en el sur de Bogotá. Una niña de seis años fue rescatada por la Policía Metropolitana luego de que permaneciera sola y encerrada durante varias horas en un apartamento del barrio Roma, en la localidad de Kennedy.

Puedes leer: Conductores quedan fríos: estos peajes ya superan los $29.000 en Colombia

Te puede interesar

  1. Último mensaje de WhatsApp de Yeison Jiménez
    Último mensaje de WhatsApp de Yeison Jiménez
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez / IA
    Farándula

    Aparece último mensaje de WhatsApp de Yeison Jiménez: "Los quiero mucho"

  2. Explotan tumba en Tiquisio
    Explotan tumba en Tiquisio
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Hombre cuya tumba explotó había perdido a su esposa un mes antes; detalles del caso

Todo comenzó cuando vecinos del sector notaron algo inusual. Desde una ventana de un segundo piso, la menor pedía ayuda de manera insistente y manifestaba que tenía hambre. La escena se repitió durante varias horas, lo que encendió la preocupación de quienes transitaban por la zona y de los residentes cercanos, quienes decidieron alertar a las autoridades a través de la Línea de Emergencias 123.

Uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá llegaron al lugar para verificar la situación. Al ingresar al edificio, confirmaron que la niña se encontraba completamente sola dentro del apartamento y que la puerta del inmueble estaba asegurada, lo que impedía el ingreso inmediato de los agentes.

Puedes leer: VIDEO: Extorsionador intentó activar artefacto explosivo y le estalló en las manos

Publicidad

La menor fue dejada a disposición del ICBF

Ante este escenario, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyó el procedimiento para poder acceder al inmueble a través de una de las ventanas. La maniobra permitió llegar hasta donde se encontraba la menor y sacarla del lugar de manera segura, sin que presentara lesiones visibles.

El mayor Iván Castiblanco, jefe encargado de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que la prioridad en estos casos es garantizar la integridad de los niños y actuar de forma coordinada con otras entidades. Según indicó, una vez rescatada, la niña fue atendida y puesta bajo custodia para activar los protocolos correspondientes.

Publicidad

Tras el procedimiento, la menor fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar la verificación de sus derechos y de brindar la protección y atención necesarias mientras se esclarecen las circunstancias que llevaron a que permaneciera sola en el apartamento.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Noticias Bogotá

Bogotá

Denuncias ciudadanas

Violencia contra niños