Rescatan a niña de seis años que permanecía sola y encerrada; decía que tenía hambre

La rápida reacción de la comunidad y de las autoridades evitó que una situación delicada pasara a mayores en el sur de Bogotá. Una niña de seis años fue rescatada por la Policía Metropolitana luego de que permaneciera sola y encerrada durante varias horas en un apartamento del barrio Roma, en la localidad de Kennedy.

Todo comenzó cuando vecinos del sector notaron algo inusual. Desde una ventana de un segundo piso, la menor pedía ayuda de manera insistente y manifestaba que tenía hambre. La escena se repitió durante varias horas, lo que encendió la preocupación de quienes transitaban por la zona y de los residentes cercanos, quienes decidieron alertar a las autoridades a través de la Línea de Emergencias 123.

Uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá llegaron al lugar para verificar la situación. Al ingresar al edificio, confirmaron que la niña se encontraba completamente sola dentro del apartamento y que la puerta del inmueble estaba asegurada, lo que impedía el ingreso inmediato de los agentes.

La menor fue dejada a disposición del ICBF

Ante este escenario, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyó el procedimiento para poder acceder al inmueble a través de una de las ventanas. La maniobra permitió llegar hasta donde se encontraba la menor y sacarla del lugar de manera segura, sin que presentara lesiones visibles.

El mayor Iván Castiblanco, jefe encargado de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que la prioridad en estos casos es garantizar la integridad de los niños y actuar de forma coordinada con otras entidades. Según indicó, una vez rescatada, la niña fue atendida y puesta bajo custodia para activar los protocolos correspondientes.

Tras el procedimiento, la menor fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar la verificación de sus derechos y de brindar la protección y atención necesarias mientras se esclarecen las circunstancias que llevaron a que permaneciera sola en el apartamento.