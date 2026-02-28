Bogotá tomó decisión con Unicentro Bogotá y sorprendió a muchos: esto fue lo que pasó

El centro comercial Unicentro Bogotá volvió a ubicarse en el foco del sector comercial y turístico tras recibir un reconocimiento oficial por su aporte al desarrollo económico y al fortalecimiento del turismo de compras en la capital colombiana. El galardón resalta su trayectoria, impacto en el comercio y su papel en la consolidación de Bogotá como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

La distinción se dio en el marco de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), uno de los eventos más importantes del sector en América Latina, donde autoridades locales destacaron el papel histórico del centro comercial en el crecimiento del turismo urbano y la actividad económica.

El reconocimiento coincide además con la celebración de los 50 años de funcionamiento del complejo comercial, considerado uno de los más tradicionales de la ciudad y un referente en el modelo de turismo de compras.



Reconocimiento por su impacto en el turismo de compras

El homenaje fue entregado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Turismo, entidad que resaltó la contribución del centro comercial al posicionamiento de la ciudad como un destino competitivo en el sector comercial.

Según se explicó durante el evento, Unicentro ha sido pionero en el concepto de turismo de compras en la capital, atrayendo visitantes interesados en experiencias comerciales, gastronómicas y de entretenimiento en un mismo espacio. Este modelo ha impulsado el dinamismo del comercio y ha fortalecido la oferta turística de la ciudad.

Las autoridades señalaron que este tipo de espacios se han convertido en motores de desarrollo urbano y económico, al generar empleo, promover la inversión y aumentar el flujo de visitantes, factores clave para el crecimiento del turismo en Bogotá.

Un referente del comercio y la economía local

Durante décadas, Unicentro se ha consolidado como uno de los principales centros comerciales de la capital, con una oferta amplia que incluye tiendas de marcas nacionales e internacionales, restaurantes, servicios y espacios de entretenimiento. Su evolución ha acompañado los cambios en los hábitos de consumo y las nuevas tendencias del mercado.

El reconocimiento también refleja la importancia de los centros comerciales dentro del ecosistema turístico, ya que no solo funcionan como espacios de compra, sino como lugares de encuentro, ocio y experiencia para visitantes y residentes.

Expertos del sector destacan que el turismo de compras continúa siendo un factor relevante en la economía urbana, especialmente en ciudades como Bogotá, donde el comercio y los servicios representan una parte significativa de la actividad económica.

Por otro lado, el auge del turismo urbano ha llevado a que los centros comerciales se integren cada vez más a la oferta turística de las ciudades, complementando otros atractivos culturales, gastronómicos y de entretenimiento.

En este contexto, el reconocimiento a Unicentro refuerza la estrategia de posicionar a Bogotá como un destino integral para visitantes que buscan experiencias diversas, desde actividades culturales hasta experiencias comerciales.

El galardón también evidencia el papel de la infraestructura comercial en la competitividad de las ciudades, al contribuir al desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión.

Con este reconocimiento, Unicentro reafirma su importancia dentro del panorama comercial de la capital y su influencia en la consolidación del turismo de compras como un componente clave del crecimiento económico y turístico de Bogotá.