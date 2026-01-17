VIDEO: Extorsionador intentó activar artefacto explosivo y le estalló en las manos

Un hecho tan impactante como alarmante quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Lo que parecía ser un nuevo caso de intimidación contra comerciantes terminó en un hecho inesperado.

Un hombre que pretendía cometer un acto criminal perdió la vida cuando el artefacto explosivo que llevaba consigo detonó antes de cumplir su objetivo.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran con crudeza cómo la violencia asociada a la extorsión sigue afectando a distintas comunidades de la región.

El caso ocurrió en el distrito de Comas, en Perú, una zona que en los últimos meses ha sido escenario de reiterados episodios de inseguridad.



Extorsionador quedó al descubierto por cámaras de seguridad

Según el informe preliminar de las autoridades, el hombre llegó en motocicleta hasta una zona comercial portando un artefacto explosivo.

El registro audiovisual muestra cómo desciende del vehículo y camina hacia un local, aparentemente con la intención de dejar el objeto como advertencia para los dueños del negocio. Sin embargo, en cuestión de segundos, algo salió mal.

El explosivo detonó de forma accidental mientras aún lo manipulaba, provocándole heridas mortales. El estruendo alertó a transeúntes y comerciantes, quienes observaron la escena.

El sujeto falleció en el lugar antes de recibir atención médica, mientras que el local resultó con daños menores gracias a que la detonación no ocurrió en su interior.

La extorsión y el miedo que enfrentan los comerciantes

Este casopuso sobre la mesa la grave situación de inseguridad que viven pequeños y medianos empresarios, especialmente en zonas donde la extorsión se ha convertido en una práctica recurrente. Las autoridades señalaron que el individuo estaría vinculado a una red criminal dedicada a exigir pagos ilegales a cambio de “protección”.

Para los investigadores, el video es una prueba clave que permitirá avanzar en el esclarecimiento del caso y en la identificación de otros posibles implicados. Además, refuerza la urgencia de fortalecer los controles y la presencia policial en sectores vulnerables.

Mientras tanto, la difusión del material ha generado reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios expresaron indignación por el nivel de violencia, mientras otros señalaron el hecho como una muestra del peligro que representan estas prácticas delictivas para toda la comunidad.

El episodio evidenció una vez más cómo la criminalidad no solo afecta a las víctimas directas, sino que también pone en riesgo a quienes transitan diariamente por estos espacios. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar y a no ceder ante las amenazas, en un contexto donde la lucha contra la extorsión sigue siendo un desafío pendiente.

