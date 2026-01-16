Video inédito de María Corina Machado rescatada en el mar tras escapar de Venezuela

Un video que hasta ahora permanecía fuera del ojo público empezó a circular y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Las imágenes muestran el momento exacto en el que María Corina Machado es rescatada en alta mar, durante la compleja operación que permitió su salida de Venezuela y su posterior llegada a Europa.

El material, grabado en condiciones extremas, deja ver una escena tensa y poco habitual: una lancha interceptando otra embarcación en medio de la noche, con el mar agitado, viento fuerte y comunicación limitada.

En ese punto, la prioridad era confirmar que ella estuviera a salvo. Frente a la cámara, Machado se identifica con una frase breve pero contundente, que quedó registrada como prueba de vida.

La grabación no muestra discursos ni largos diálogos. Todo ocurre rápido. El ambiente es frío, el sonido de las olas domina el audio y los movimientos son precisos. La escena refleja que no se trataba de un traslado común, sino de una maniobra calculada para evitar riesgos mayores.

Desde ese momento, el video empezó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron cada detalle: desde la ropa que llevaba, hasta el tono de su voz y la forma en que es asistida para subir a la lancha de rescate.

Dónde está María Corina Machado: Nobel de la Paz /Foto: AFP

El video de María Corina Machado que es viral

Tras difundirse el video, la propia María Corina Machado dio más contexto sobre lo que ocurrió durante su salida del país. Explicó que el trayecto no fue lineal ni sencillo. El plan incluyó un desplazamiento terrestre inicial, seguido de un recorrido marítimo nocturno que terminó siendo más complejo de lo previsto.

Durante ese tramo, el oleaje superó lo esperado. Las olas, el viento y la falta de visibilidad complicaron la navegación. En medio de la travesía, se perdió la señal GPS y el teléfono satelital dejó de funcionar, lo que generó momentos de incertidumbre mientras intentaban reencontrarse con el punto de extracción.

Machado también relató que sufrió una lesión en la espalda debido a los golpes constantes de la embarcación contra el mar. Aun así, el trayecto continuó hasta lograr el encuentro en alta mar, momento que quedó registrado en el video que ahora se conoce.

Las imágenes muestran parte de ese desenlace: el instante en el que el operativo logra su objetivo y la líder opositora es finalmente puesta a salvo, antes de continuar su ruta hacia una isla del Caribe y luego a Europa.

🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Imágenes filtradas del rescate de María Corina Machado muestran el momento dramático en que la líder opositora fue localizada y sacada de una embarcación en alta mar después de estar a la deriva durante horas. “Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y… pic.twitter.com/glFZ2QWGUQ — UHN Plus (@UHN_Plus) January 16, 2026