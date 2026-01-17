Publicidad

Revelan video del accidente que acabó con la vida de reconocida actriz de Nickelodeon

Revelan video del accidente que acabó con la vida de reconocida actriz de Nickelodeon

La tragedia de una exestrella de Nickelodeon quedó registrada en cámaras de seguridad. Descubra los detalles y únase a la conversación.

Impactante video revela tragedia de exestrella de Nickelodeon en Nueva York.jpg
Impactante video revela tragedia de exestrella de Nickelodeon en Nueva York.
Foto: X: PageSix
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

Un video de cámaras de seguridad ha generado conmoción internacional tras revelar el momento exacto en el que una reconocida actriz infantil pierde la vida en un accidente de tránsito en Nueva York.

Las imágenes, hoy en poder de las autoridades, se han convertido en una pieza clave para reconstruir los hechos que rodean la muerte de Kianna Underwood, una figura recordada por toda una generación que creció frente al televisor. El caso no solo ha despertado tristeza, sino también un llamado urgente a la responsabilidad vial.

Nickelodeon y una tragedia que enluta a toda una generación

El accidente ocurrió en la mañana del viernes 16 de enero, alrededor de las 6:50 a. m., en el sector de Brownsville, Brooklyn. Según el reporte policial, Kianna Underwood cruzaba la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue cuando fue impactada por una camioneta negra que se desplazaba hacia el oeste.

El vehículo no se detuvo y arrastró a la actriz por varios metros antes de huir del lugar.

Minutos después, el cuerpo de la actriz fue hallado en la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue con heridas de extrema gravedad. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento en el sitio.

Testigos y residentes de la zona quedaron impactados por la escena, que más tarde se conocería a través de un video que hoy circula como prueba fundamental del caso.

Nickelodeon: el video clave y la investigación en curso

Las autoridades de Nueva York confirmaron que la unidad especializada en colisiones se encuentra analizando grabaciones de cámaras de seguridad y recopilando testimonios para identificar al conductor responsable. De acuerdo con las primeras hipótesis, la víctima podría haber cruzado la vía con el semáforo en rojo, aunque los investigadores insisten en que esto no exime al conductor de haber huido sin prestar ayuda.

Hasta el momento no se han reportado arrestos, pero la policía mantiene activa la búsqueda del vehículo implicado y no descarta que un segundo automóvil también haya estado involucrado en el incidente. La difusión del video ha generado presión pública para que el caso avance con celeridad y se haga justicia.

Un legado artístico que permanece

Kianna Underwood tenía 33 años y fue ampliamente reconocida por su trabajo en televisión, cine y teatro. Alcanzó notoriedad en su infancia gracias a su participación en All That y por dar voz a un entrañable personaje en Little Bill, producciones que marcaron época. Además, formó parte de proyectos cinematográficos y de la gira teatral de Hairspray, consolidando una carrera diversa y respetada.

En redes sociales, seguidores y colegas han expresado su dolor, recordando su talento y lamentando una pérdida que consideran injusta y evitable. Más allá del impacto del video, la tragedia reabre el debate sobre la seguridad vial, la responsabilidad de los conductores y la necesidad de no abandonar jamás una escena de accidente.

Mientras avanza la investigación, el recuerdo de la actriz permanece vivo entre quienes la vieron crecer en la pantalla y hoy exigen respuestas.

