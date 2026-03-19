Zulma Guzmán habría intentado envenenar con talio a otra mujer; un detalle la salvó

Continúan apareciendo nuevos detalles en el caso contra Zulma Guzmán, señalada como la principal sospechosa de una serie de envenenamientos con talio en Colombia, en especial por los últimos hallazgos que encontró la Fiscalía contra la empresaria de Bogotá.

Las autoridades lograron conectar crímenes recientes con un fallecimiento ocurrido hace cinco años y varios intentos para envenenar a otras mujeres, lo que sugiere un patrón criminal sistemático. La Fiscalía General de la Nación destapó un dato clave durante una audiencia reservada, la muerte de Alicia Graham Sardi, ocurrida en 2020, no fue un hecho aislado.

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Graham Sardi, quien fuera esposa de Juan de Bedout y madre de una de las menores fallecidas en 2025, murió tras ingerir talio, una sustancia altamente tóxica incluso en dosis mínimas, esto se suma del 3 de abril de 2025, cuando dos niñas murieron tras consumir frambuesas contaminadas.



¿Cuál es el patrón que utiliza Zulma Guzmán en estos casos con talio?

De igual forma, se conoció que la empresaria no actuaba al azar en estos casos, sino que el uso de servicios de mensajería para entregar "regalos" contaminados era su sello personal. Además de las frambuesas que acabaron con la vida de las menores, se han identificado otros intentos de homicidio, uno relacionado con su exsuegra y otra persona.

Elvira María Restrepo, el pasado 8 de enero de 2025, recibió chocolates contaminados presentados como un "regalo de egresados". Afortunadamente, logró sobrevivir debido a la atención oportuna de las autoridades.

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Sin embargo, se conoció que otra víctima de esta empresaria iba a ser Catalina Ramírez, quien según las autoridades el 5 de abril de 2025, apenas dos días después del fallecimiento de las niñas, se le envió un paquete similar. La víctima salvó su vida únicamente porque no se encontraba en su domicilio para recibirlo.

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La logística de estos envíos habría contado con la presunta complicidad de Zenaida Pava, amiga de Guzmán, quien supuestamente coordinaba a los mensajeros para asegurar la entrega de las sustancias letales.

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Actualmente, Zulma Guzmán se encuentra localizada en Londres, en las cercanías del río Támesis. Las autoridades colombianas, en coordinación con el Reino Unido, adelantan las gestiones para su extradición. Mientras tanto, la sospechosa ha intentado diversas maniobras jurídicas para frenar su traslado y evitar responder ante los tribunales nacionales.

La Fiscalía continúa analizando pruebas forenses y documentos para determinar si existen más víctimas en este expediente. Mientras que ya confirmaron que la cárcel de El Buen Pastor ya tiene todas las capacidades para recibir a la empresaria en su proceso de extradición del Reino Unido a Colombia.

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