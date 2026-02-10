Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
FERIA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ 2026
SIGNOS MILLONARIOS EN FEBRERO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Caso Zulma Guzmán: Fiscalía hace nueva petición tras audiencia de la empresaria

Caso Zulma Guzmán: Fiscalía hace nueva petición tras audiencia de la empresaria

El ente acusador solicitó permiso para acceder a mayor información relacionada con la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores.

Zulma Guzmán y la solicitud de la Fiscalía
Caso Zulma Guzmán: Fiscalía hace nueva petición tras audiencia de la empresaria
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

La Fiscalía General de la Nación presentó una nueva petición formal ante las autoridades del Reino Unido, para poder acceder a la información que hay en el celular de Zulma Guzmán, señalada por el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá el pasado mes de abril de 2025.

Cabe recordar que la empresaria bogotana fue capturada el pasado 16 de diciembre en el Río Tamesí, cuando ella se arrojó a este por iniciativa propia. Inicialmente, se llegó a pensar que se trataba de un intento de quitarse la vida. Sin embargo, luego se conoció que esta trataba de huir de las autoridades, luego de su emisión de circular roja de Interpol.

Puedes leer: Caso Zulma Guzmán: mentalista que atendió a la empresaria entrega nuevos detalles

Según la Fiscalía, el análisis de este material digital podría aportar pruebas irrefutables dentro de la investigación por homicidio agravado por las dos menores de edad. Al punto que los investigadores consideran que los datos contenidos en el dispositivo mensajes, búsquedas o archivos serían determinantes para consolidar la acusación por la muerte de las dos víctimas.

Te puede interesar

  1. Caso Zulma Guzmán
    ¿Zulma Guzmán no intentó quitarse la vida? Revelan nueva versión del caso
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    ¿Zulma Guzmán no intentó quitarse la vida? Revelan nueva versión del caso

  2. Chat entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout
    Sale a la luz chat de Zulma Guzmán con el papá de una de las niñas envenenadas; hay celos
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Sale a la luz chat de Zulma Guzmán con el papá de una de las niñas envenenadas; hay celos

¿Cómo va el caso de Zulma Guzmán?

Los hechos se remontan a abril de 2025. En aquel entonces, dos niñas fallecieron trágicamente tras consumir frambuesas contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico. Una vez ocurrió este caso, se conoció que la empresaria terminó saliendo del país tras lo ocurrido.

Puedes leer: VIDEO: Revelan momento exacto en que domiciliario entrega frambuesas envenenadas con talio

Actualmente, Guzmán se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas mientras avanza el trámite judicial de entrega. Colombia ya remitió toda la documentación necesaria, incluyendo las pruebas recopiladas y la acusación formal. Sin embargo, el regreso de la procesada a territorio colombiano no será inmediato.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Zulma Guzmán y los chats filtrados
    Sale a la luz chat del domiciliario en el caso Zulma Guzmán: “Hice la entrega”
    Foto: foto montaje realizado por la Kalle; imágenes tomadas de Noticias RCN y redes sociales
    Judiciales

    Sale a la luz chat del domiciliario en el caso Zulma Guzmán: “Hice la entrega”

  2. Revelan cifra de lo que pagó Zulma Guzmán al domiciliarios de las frambuesas
    Fiscalía revela cómo se pagó al domiciliario de las frambuesas con talio y cifra del pago
    Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
    Judiciales

    Revelan cifra pagada por el domiciliario en el caso de Zulma Guzmán

Se conoció que la legislación del Reino Unido contempla un proceso garantista que incluye, audiencias de revisión de pruebas, un análisis de la solicitud formal de la justicia colombiana, además de los recursos que puede poner la defensa.

Publicidad

Debido a estas etapas legales, se estima que el trámite podría extenderse durante varios meses y hasta las mismas autoridades en Colombia mencionan que esto podría tardar años, antes de que se defina si Guzmán comparecerá ante un juez en Colombia. Por ahora, la Fiscalía insiste en que la cooperación judicial internacional es el pilar fundamental para evitar que el caso quede en la impunidad.

Mira también: ¿Zulma Guzmán no intentó quitarse la vida? Revelan nueva versión del caso

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Zulma Guzmán Castro

Bogotá

Fiscalía