VIDEO: Revelan momento exacto en que domiciliario entrega frambuesas envenenadas con talio

Avanza la investigación por el caso de las dos niñas fallecidas en Bogotá luego de consumir frambuesas envenenadas con talio, en hechos que aún son materia de investigación y que preliminarmente apuntarían a una venganza pasional.

Y mientras siguen las indagaciones salió a la luz un importante avance del proceso en el que se conoció un video clave que captó el momento exacto en el que el domiciliario entrega las frambuesas con el metal tóxico que le costó la vida a las dos menores y causó secuelas a otras dos.

Las imágenes conocidas corresponden al material de una cámara de seguridad que captó los movimientos de las personas involucradas en la situación y que ahora se convierte en una de las pruebas clave para establecer la participación y responsabilidad de los señalados.



El video fue conocido por Noticias RCN y revelado en sus redes sociales evidenciando el paso a paso del domiciliario y el recorrido que hicieron las frambuesas envenenadas que terminaron en manos de las niñas en un edificio del norte de Bogotá



Las grabaciones, sumadas a conversaciones de mensajería, movimientos bancarios y análisis toxicológicos, hacen parte de la evidencia con que cuentan investigadores que vienen reconstruyendo con detalle la secuencia de hechos que rodearon la entrega del domicilio.

Así mismo se evidencia la insistencia de la remitente para que el paquete fuera entregado; incluso se le ofreció un dinero extra (12 mil pesos) como compensación al domiciliario para que se asegurara de que le recibieran la encomienda.

De acuerdo con el material audiovisual, el momento clave ocurrió el 3 de abril de 2025 a las 7:18 de la noche. En las imágenes se observa la portería del edificio y, al fondo, el instante en el que una mujer recibe las frambuesas como si se tratara de un pedido habitual.

No obstante, la entrega no se dio en el primer intento. El mismo registro muestra que, cerca de las 6:30 p. m., el domiciliario llegó inicialmente al lugar, pero no logró dejar el paquete. Ante la negativa, el mensajero intentó comunicarse con el número registrado en el pedido, aunque las llamadas fueron enviadas directamente al buzón de voz.

Según relató el domiciliario a las autoridades, durante esos intentos notó una irregularidad: el número al que llamaba no coincidía con el que le enviaba los mensajes. “Comencé a llamar al teléfono que correspondía a la persona que hizo el pedido, pero me mandaba a buzón. Además, no era el mismo número desde el cual me estaban escribiendo”, declaró.

Tras retirarse del edificio, el mensajero recibió nuevos mensajes desde otro número, en los que le pedían regresar e insistir en la entrega. En esos textos, incluso, se le ofrecía una compensación económica si lograba dejar el paquete. Ante la presión, decidió volver al lugar.

En su segundo ingreso, las cámaras captaron el momento en que la mujer salió a recibir el pedido. El domiciliario explicó que le informó que se trataba de “un regalo por parte de Rappi para el señor Martín”, a lo que ella respondió que sí podía recibirlo, señalando que él era un cliente frecuente de la plataforma.

Para la Fiscalía, el número desde el cual se coordinó la insistencia correspondería a Zenaida Pava Vargas, señalada como la persona que habría ordenado el domicilio. Una vez realizada la entrega, el domiciliario envió un mensaje de confirmación: “Buenas noches, acabé de hacer la entrega”. La respuesta fue inmediata: “Aquí mañana le pago, estoy viendo cómo, mil gracias y disculpe”.

Al día siguiente, el 4 de abril, a la 1:06 de la tarde, el mensajero recibió un nuevo mensaje en el que se le aseguraba que el pago se realizaría ese mismo día. Horas después, quedó registrada una consignación bancaria por 12.000 pesos, movimiento que figura en un informe financiero que hace parte del expediente del caso.

Para los investigadores, este dinero correspondería a la recompensa prometida por insistir en la entrega del paquete. Con estos elementos, la Fiscalía continúa analizando quién ordenó el envenenamiento y coordinó la entrega de las frambuesas contaminadas con talio, mientras el proceso judicial avanza y se esclarecen las responsabilidades detrás de este grave hecho.