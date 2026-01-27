Fallece reconocido presentador de televisión con más de 42 años de trayectoria en los medios

El periodismo se encuentra de luto tras la partida de Rafael Pineda, el presentador que durante más de cuatro décadas fue el rostro y la voz de la comunidad latina en Nueva York, se conoció que este falleció el pasado 25 de enero de 2026 a los 88 años de edad en su residencia en Florida.

Rafael Pineda no solo fue un presentador de noticias; fue el conductor con mayor permanencia al aire en el competitivo mercado televisivo. Se conoció que su carrera en la estación WXTV, hoy Univision 41, comenzó formalmente en 1972, aunque ya colaboraba con el canal desde 1968.

Puedes leer: Triste noticia para Marvel: fallece famoso actor de Spiderman a los 38 años



Durante más de 42 años, se consolidó como una figura de rigor informativo y cercanía, acompañando a generaciones de familias hispanas a través de procesos migratorios, crisis internacionales y cambios políticos, así mismo, se conoció que su estilo era caracterizado por una voz serena que le permitía explicar temas complejos con mucha precisión.



El 20 de diciembre de 2013, Pineda se retiró oficialmente de las pantallas, cerrando su reconocida etapa en el periodismo en español en tierras estadounidenses.



¿Quién fue Rafael Pineda en el periodismo?

Rafael Pineda nació en diciembre de 1937 en Pinar del Río, Cuba y emigró a los Estados Unidos antes de cumplir los 20 años. Dentro de su trayectoria se recuerda que fue el pionero para que otros inmigrantes pudieran abrirse paso dentro del periodismo.

Puedes leer: Revelan el último mensaje del actor italiano Salvo Basile: ¿una canción?

Asimismo, dentro de sus logros se encuentra que fue uno de los primeros periodistas en español en entrevistar a un presidente de los Estados Unidos. También, en el año 2000 fue el primer latino en entrar al Círculo de Plata de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS).

Publicidad

Por otro lado, recibió un Premio Emmy, siete Premios ACE y fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Radiodifusores del Estado de Nueva York. En el cual, además de ser una gran profesional sus compañeros lo recuerdan por ser una persona sociable y generosa.

Publicidad

Tras confirmarse su fallecimiento en Florida, diversas figuras y directivos de Univisión expresaron su pesar, describiéndolo como un pilar fundamental de la información veraz. Pese a esto, las causas exactas de su muerte no han sido reveladas oficialmente, se afirma que su deceso ocurrió por causas naturales asociadas a su avanzada edad.

Mira también: Fallece a sus 57 años la icónica voz que le dio vida a Topo Gigio; así lo despidieron