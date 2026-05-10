Murió reconocida periodista que presentó noticias en City TV; tenía 52 años de edad

El periodismo en Colombia se viste de luto este domingo 10 de mayo de 2026 tras confirmarse el fallecimiento de Bianca Gambino, una reconocida comunicadora, quien tenía 52 años, perdió la vida luego de enfrentar una batalla contra el cáncer de colon, enfermedad que le había sido diagnosticada hace aproximadamente dos años.

Así mismo, se confirmó su partida, ocurrida en plena celebración del Día de la Madre, situación que generó mucha conmoción por parte de los integrantes del gremio periodístico y de sus amigos cercanos.

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Bianca Gambino ocupa un lugar privilegiado en la historia de los medios de comunicación en el país al ser la primera voz en el nacimiento de CityTV. El 19 de marzo de 1999, junto al periodista Guillermo Villamil, encabezó la primera emisión del informativo Citynoticias, saludando a los televidentes desde un set nuevo de noticias.



Bajo la dirección periodística de Juan Lozano y la presidencia de Iván McAllister, Bianca Gambino se convirtió en el símbolo de una propuesta informativa que rompió esquemas en su época, presentando a los conductores de pie y centrada en la inmediatez y la vida cotidiana de los ciudadanos.



¿Cómo fue la carrera de Bianca Gambino?

Tras su pasó por City Tv Bianca Gambino pasó al noticiero CM&, donde destacó por su estilo sobrio y su calidez en la pantalla, de igual forma, gracias a su profesionalismo y la calidad de su labor informativa no pasaron desapercibidos para el gremio, al punto que ganó un Premio Simón Bolívar a la mejor presentadora.

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A pesar de que su enfermedad la mantuvo alejada de los sets en los últimos tiempos, la periodista se mantuvo conectada con la realidad nacional a través de sus redes sociales, compartiendo su opinión sobre diversas situaciones por las cuáles el país atravesaba.

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Una vez se confirmó su fallecimiento, Juan Lozano recordó con tristeza la apuesta inicial que hicieron por ella cuando nunca había estado al aire. "Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre Bianquita", detalló. en su red social de X.

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Con enorme tristeza recibo la muerte de nuestra adorada Bianca Gambino, con quien iniciamos @Citytv y @CityNoticiasTv .Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre Bianquita. https://t.co/IYRLnNJDZJ — Juan Lozano (@JuanLozano_R) May 10, 2026

Asimismo, colegas como César Augusto Londoño y Gustavo Gómez Córdoba resaltaron su sonrisa permanente en los pasillos y su rigor como "profesional sería".

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