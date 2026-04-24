Andrea Guerrero rompe el silencio y habla de su proceso tras el cáncer de piel: “No sabía”

Andrea Guerrero, reconocida periodista cucuteña y actual presidenta de un canal de televisión, conmovió a muchos al revelar detalles íntimos sobre un cáncer de piel. A través de sus redes sociales la comunicadora aprovechó para contar su historia contra esta enfermedad.

Inicialmente, comentó que lo que parecía una lesión menor terminó siendo la señal de alarma de una enfermedad severa. Según relató Andrea, todo comenzó con un pequeño "grano" en la nariz que no estaba cicatrizando, además de que este se mantenía sangrando de manera persistente.

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“Decidí ir a la dermatóloga por un pequeño grano que no paraba de sangrar. Y así supe que efectivamente tenía cáncer de piel en la nariz”, explicó la periodista en su cuenta de Instagram, allí confesó que el diagnóstico fue un carcinoma, un tipo de cáncer que afecta de manera estética y funcional la parte afectada.



¿Cómo fue el proceso de recuperación de Andrea Guerrero?

De igual forma, la comunicadora explicó que el proceso médico fue arduo y necesitó hasta el momento, dos intervenciones quirúrgicas mayores. La primera fue para la eliminación total del tejido canceroso, mientras que la segunda se enfocó en la reconstrucción de su nariz.

Andrea Guerrero describió este periodo como una etapa de vulnerabilidad física y mental, tanto es así que ella lo describió como "tiempo, silencio y muchas preguntas". Además, confirmó que su proceso de sanación aún no ha terminado, pues todavía tiene pendiente una cirugía adicional para finalizar con esto.

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De igual forma, ella confesó que la incertidumbre sobre su apariencia final la llevó a alejarse temporalmente del ojo público. Al punto que confesó que se terminó alejando para que no le vieran la cicatriz. “No sabía cómo mostrarme, ni siquiera sabía cómo mirarme. Y en ese encierro dudé de mí, de mi fortaleza, de mi lugar”, reveló con sinceridad.

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A pesar de sus miedos, ella confesó que hoy ve su cicatriz desde una perspectiva de gratitud y aceptación. Para ella, esta marca física no representa debilidad, sino el camino hacia un nuevo encuentro consigo misma.

Finalmente, la comunicadora cerró su mensaje con un llamado urgente a la prevención y al cuidado de la salud. “Si algo cambia, consúltalo. No lo dejes para después. Protégete la piel”, y mencionó que lo importante es cómo sobrellevar estas luchas con este tipo de enfermedades.