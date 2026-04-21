Isabella Ladera rompe el silencio sobre problemas en su embarazo: “Nada me alivia”

Isabella Ladera, reconocida creadora de contenido está constantemente en el ojo de sus seguidores, debido a que decidió compartir abiertamente los retos físicos y emocionales que enfrenta en su segundo embarazo con el modelo peruano Hugo García.

Todo comenzó cuando a mediados de febrero de 2026, la pareja compartió una emotiva sesión de fotos en la playa, mostrando la ecografía del bebé con el mensaje: “Mitad tuya, mitad mía, nuestro”. Además, resaltó que con la llegada de este hijo todo fue consensuado y mutuo.

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Pese a esto, la pareja aún no ha definido un nombre del bebé, aunque han revelado que cuentan con varias opciones versátiles que podrían funcionar tanto si el niño es de un género como de otro.



A pesar de la felicidad por la llegada del bebé, Isabella Ladera es muy honesta sobre los malestares físicos que han alterado su rutina diaria. Al punto que afirmó que esta experiencia es muy diferente a la de su primer embarazo en 2020, cuando nació su hija Mia.

¿Qué problemas ha tenido Isabella Ladera con su embarazo?

En esta ocasión, la influencer ha sido muy abierta con sus seguidores y reportando los diferentes síntomas que no experimentó anteriormente, tales como náuseas constantes y fuertes dolores de cabeza. Sin embargo, sorprendió en sus redes sociales al mencionar constantes malestares en la espalda.

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Según sus propias palabras, en una historia de Instagram explicó que de desesperación al sentir que "nada me alivia", lo que la llevó a explorar múltiples alternativas médicas para poder aliviar las dolencias que se encuentra enfrentando.

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Por otro lado, Isabella Ladera reveló que la única práctica que le ha proporcionado una mejoría notable es la acupuntura. Esta técnica de la medicina tradicional china consiste en la inserción de agujas en puntos específicos del cuerpo para equilibrar funciones y reducir el dolor.

A pesar de las dificultades de salud mencionadas, Isabella se muestra en sus redes sociales con una actitud positiva y ya se prepara para el momento del nacimiento, al punto que confirmó que desea tener un parto enfocado en lo natural, para lo cual está practicando técnicas de respiración.

No obstante, aclaró que se mantiene abierta a cualquier intervención médica necesaria que garantice el bienestar y la seguridad de su bebé.

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