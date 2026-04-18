VIDEO: Revelan palabras inéditas de Yeison Jiménez a sus fanáticos; conmovió a más de uno

El mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por la aparición de un material audiovisual que muchos consideran un regalo póstumo.

Han pasado tres meses desde que la partida de Yeison Jiménez dejó un vacío inmenso en la música popular, un evento que sigue marcado con fuerza en el corazón de miles de fanáticos que no olvidan lo sorpresivo de aquel momento.

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Hoy, el nombre del artista vuelve a ser tendencia gracias a un video que captura sus palabras inéditas, pronunciadas apenas un día antes del fatídico accidente que cambió todo.



Este clip, que se ha propagado con una velocidad asombrosa en las plataformas digitales, sitúa al oriundo de Manzanares, Caldas, en el escenario de Paipa, Boyacá.

Fue allí donde, sin saber que se encontraba frente a su última audiencia, el cantante decidió abrir su corazón de una manera que hoy cobra un significado mucho más profundo y conmovedor para quienes lo escuchan.

En el video se puede apreciar a un Yeison Jiménez vibrante, proyectando una energía de renovación al inicio de un año que él mismo describía con optimismo.

Sus palabras exactas reflejan un estado de plenitud: el artista mencionó sentirse muy feliz de comenzar este 2026 rodeado de salud, amor y bendiciones.

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Hizo un énfasis especial en la fortuna de contar con su familia y sus seres queridos vivos, una declaración que hoy resuena con una ironía dolorosa pero hermosa para su comunidad de seguidores.

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El 'Aventurero' no desaprovechó ese espacio en Paipa para reconocer el pilar fundamental de su carrera: el público.

En sus declaraciones inéditas, subrayó que lo mejor de su trayectoria era poder contar con el amor de un público tan querido, extendiendo un saludo fraternal no solo a los asistentes en Colombia, sino también a sus fanáticos en Perú.

Para el artista, el respaldo de sus oyentes era lo que le permitía considerarse un afortunado dentro de la industria.

Más allá de los agradecimientos habituales, el video revela una faceta inspiradora de Jiménez que ha conmovido profundamente a las redes sociales.

De manera inconsciente, en lo que se convertiría en su despedida definitiva de los escenarios, el cantante dedicó un mensaje especial a todos aquellos que, como él en sus inicios, perseguían un anhelo.

"Saludos a todos los soñadores", expresó con firmeza, instando a las personas a no dejar de proyectar sus metas, recordando a todos los que alguna vez soñaron con alcanzar el éxito.

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Estas palabras han sido interpretadas por sus fans como un legado de perseverancia, un recordatorio final de que el camino del 'Aventurero' estuvo siempre impulsado por la fe en sus propios sueños.

La reacción de los internautas no se ha hecho esperar, convirtiendo la sección de comentarios en un mural de nostalgia y afecto.

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Las frases de los seguidores reflejan un sentimiento de pérdida que no se desvanece con el tiempo; muchos confiesan que el dolor por su ausencia sigue presente cada día.

Entre los mensajes más destacados, se encuentran palabras de usuarios que consideran "afortunados" a quienes tuvieron el privilegio de estar presentes en aquel concierto en Paipa, viendo al artista por última vez en su máximo esplendor.

El clip ha servido para que la herida, que aún se siente fresca en el ámbito cultural colombiano, reviva el legado de un hombre que se despidió agradeciendo por la vida y por el cariño de su gente.