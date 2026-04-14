Ciro Quiñonez recuerda el incómodo momento entre Yeison Jiménez y Giovanny Ayala

El cantante de música popular Ciro Quiñónez decidió romper el silencio y ventilar detalles hasta ahora desconocidos sobre la tensa relación que llegó haber entre Yeison Jiménez y Giovanny Ayala, esto en una entrevista de El Klub de La Kalle. Según comentó, lo que el público veía en cámaras distaba mucho de la realidad.

Uno de los puntos que más sorprendió a la mesa fue cuando Ciro mencionó que debía ocultar su amistad con Yeison para no perder su lugar de residencia. En aquel entonces, este vivía en la casa de Giovanny Ayala, quien, según sus palabras, no toleraba la cercanía de su colega.

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"A Yeison le tocaba recogerme a tres cuadras para que Giovanny no supiera que este me recogía... donde supiera que yo estaba con él me echaba de la casa", confesó el artista con total franqueza. Al punto que recordó que esto lo obligó a actuar con clandestinidad para compartir con su amigo.



"Ellos dos no se querían y nosotros lo sabemos de adentro". De acuerdo con el relato, la raíz del problema eran los comentarios negativos que Ayala supuestamente hacía sobre Jiménez: "Hablaba muy mal”, destacó Ciro sobre cómo era la relación entre los dos detrás de los micrófonos.

¿Premonición? Ciro Quiñonez confiesa lo que hizo Yeison Jiménez días antes de su partida Foto: La Kalle y Redes de Yeison Jiménez

¿Qué más reveló Ciro Quiñonez de la relación entre Giovanny Ayala y Yeison Jiménez?

Posteriormente, recordó que el distanciamiento se hizo público y más agrio tras la muerte de Yeison, esto cuando Giovanny Ayala criticó el comportamiento de los artistas durante el sepelio. Ante esto, Ciro Quiñonez recordó que no dudó en defender el duelo de su círculo cercano.

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"Giovanny no sintió la muerte de Yeison, eso es mentira", sentenció Quiñónez, argumentando que las críticas eran solo una forma de buscar atención mediática, según explicó el artista.

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Para Ciro, el comportamiento en el funeral fue el resultado de una pérdida devastadora y no de una falta de respeto: "No hay un manual para enterrar a un hermano... fue un momento en el cual nadie sabía cómo comportarse ni vivirlo". El intérprete de 'Llorando lo pagarás' recalcó que, mientras ellos sufrían por su mentor, otros aprovechaban para "subir en publicidad".

De igual forma, Ciro habló de su propia relación con Ayala, afirmando que esta se rompió por cuestiones familiares y profesionales, incluyendo un presunto intento de Ayala por sabotear su carrera y su vida personal: "Yo era una piñata se metía conmigo en la música, se metía conmigo en lo familiar, me quiso quitar la visa para no ver a mi hijo", finalizó.

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