Yeison Jiménez deja jugosa herencia a Ciro Quiñonez; su familia revela su voluntad

La cuenta de Instagram de Yeison Jiménez volvió a encender las redes sociales con una noticia que ha dejado a los fanáticos de la música popular con el corazón a mil por hora.

Se trata de una herencia musical inesperada que el intérprete de "Aventurero" dejó lista para uno de sus colegas más cercanos: Ciro Quiñónez.

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Según se ha revelado, no se trata solo de un simple recuerdo, sino de una canción inédita con una temática que Yeison no solía explorar con frecuencia.



El productor Georgy Parra, quien fue amigo cercano del cantante y trabajó mano a mano en su estudio, soltó una bomba informativa que ha puesto a vibrar a toda la industria: existen más de 50 temas que Yeison dejó terminados y listos para ser lanzados al público.

Esta noticia confirma que, aunque el artista ya no esté físicamente desde aquel fatídico 10 de enero, su voz seguirá resonando en las cantinas y escenarios por mucho tiempo más.

El vínculo entre Yeison y Ciro iba mucho más allá de las colaboraciones profesionales. Para Quiñónez, Jiménez no era solo un colega, sino una especie de "papá musical".

Esta relación tan estrecha fue la que motivó al caldense a escribir una letra cargada de sentimientos fuertes.

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Lo curioso de este nuevo tema, que se espera se convierta en un "palo" musical, es que aborda la venganza y la traición, un giro narrativo que se sale del estilo habitual de Jiménez, quien siempre se caracterizó por otro tipo de relatos en sus letras.

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En el video publicado recientemente, se observa a ambos artistas interpretando fragmentos de esta obra, lo que demuestra que este lanzamiento no es una estrategia de marketing improvisada, sino el resultado de un vínculo real y genuino.

La descripción de la publicación fue clara al mencionar que Yeison nunca vio la música como una competencia y siempre se sintió feliz con los éxitos de sus amigos, impulsándolos a crecer.

Este nuevo descubrimiento se suma a otros movimientos que la familia y el equipo de trabajo de Jiménez han realizado para mantener vivo su nombre.

Hace apenas unas semanas, el país entero escuchó "Con el corazón", una colaboración con Maluma que se grabó en Medellín poco antes del incidente en la avioneta que le arrebató la vida al cantante en tierras boyacenses.

Aquella sesión con el "Dirty Boy" fue descrita como un momento de felicidad pura, donde Yeison cumplió uno de sus grandes sueños artísticos.

La reacción de los seguidores no se ha hecho esperar. Las plataformas digitales se han llenado de comentarios de fanáticos que aseguran que todavía les cuesta procesar la partida del "Aventurero".

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Para muchos, escuchar temas nuevos es una forma de sentir que él sigue presente, especialmente cuando las letras vienen cargadas de esa autenticidad y jocosidad que lo hicieron famoso.

Con más de medio centenar de canciones esperando en el estudio 'GPS' de Georgie Parra, el panorama para la música regional colombiana parece estar marcado por el sello de Yeison Jiménez durante los próximos años.

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El lanzamiento del tema para Ciro Quiñónez es solo el comienzo de una serie de entregas que prometen desvelar facetas desconocidas de la potente pluma del artista caldense.

Como bien lo expresaron sus familiares: "hay voces que no se apagan, solo encuentran nuevas formas de seguir sonando".

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