Muerte de Yeison Jiménez desencadenó angustia en hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W relató el momento en el que se enteró de la muerte del cantante Yeison Jiménez, una situación que ocurrió mientras se encontraba fuera de su ciudad y que tomó por sorpresa a su entorno cercano.

Según explicó, la noticia llegó a través de una llamada telefónica de su suegra, quien buscaba confirmar si ella se encontraba junto a Pipe Bueno para poder comunicarle lo sucedido.

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¿Cómo se enteró Luisa Fernanda W sobre la muerte de Yeison Jiménez?

De acuerdo con su testimonio para el podcast 'Charlas Divinas', la conversación se dio con el teléfono en altavoz, lo que permitió que otras personas presentes escucharan lo que se decía. Este detalle marcó el desarrollo de la situación, ya que no solo ella recibió la información, sino también quienes estaban a su alrededor en ese momento.



"Ay Luisa, se cayó el avión en el que iba Yeison" exclamó su suegra por el teléfono y Máximo, hijo de Pipe Bueno y Luisa, escuchó la llamada. Al oír parte de la conversación, el menor interpretó que la noticia estaba relacionada con su padre, lo que generó confusión inmediata.



Ante esta reacción, Luisa Fernanda W intervino para explicarle lo ocurrido y aclarar la situación, buscando que comprendiera a quién hacía referencia la información.

La influencer señaló que la forma en la que se enteró de la noticia influyó directamente en la reacción de su familia, ya que todo ocurrió en cuestión de segundos y sin un contexto previo.

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Además, en su relato, también explicó que tras conocer lo sucedido, tomó decisiones para acompañar a su pareja y estar presente en medio de la situación.

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Indicó que la noticia generó un impacto en su entorno, especialmente por tratarse de una figura no solo conocida, sino muy cercana dentro del ámbito musical y familiar: "Pipe era una inspiración para Yeison y Yeison era una inspiración para Pipe... ese episodio fue lo que más revolvió a Pipe, definitivamente" afirmó la influencer.

Además, durante su intervención, también abordó aspectos relacionados con su vida personal, su pasado, su relación sentimental y los retos que enfrentaron en distintos momentos con el artista Pipe Bueno.

Explicó que estas experiencias influyen en la manera en la que afrontan situaciones complejas y en cómo se apoyan mutuamente en momentos difíciles, señaló además, que en varias ocasiones lo que hace es "entregar sus preocupaciones a Dios" como parte de sobrellevar las diferentes situaciones.

