Luisa Fernanda W cuenta todo y deja al descubierto su boda con Pipe Bueno

La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sigue dando de qué hablar, esta vez por los avances en los preparativos de su esperada boda. Tras varios años juntos y dos hijos en común, la pareja confirmó que ya se encuentra organizando cada detalle del evento que marcaría un nuevo capítulo en su historia.

Aunque la propuesta de matrimonio se realizó en 2023 en un exclusivo escenario en Dubai, durante mucho tiempo no se conocieron avances concretos sobre la ceremonia.

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Sin embargo, recientemente la creadora de contenido decidió hablar abiertamente sobre el tema en el podcast 'Charlas Divinas' y dejó ver que los planes ya están en marcha y podrían concretarse “en menos de lo que canta un gallo”.



Luisa Fernanda W da detalles de su matrimonio con Pipe Bueno

En medio de los preparativos, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la razón detrás de la decisión de dar este paso. Según lo contado por la influencer, tanto ella como Pipe Bueno vivieron un proceso personal que influyó directamente en su decisión, relacionado con una etapa de reflexión y conexión espiritual.



Este momento habría sido clave para retomar los planes de matrimonio que estaban en pausa y para tomar la decisión de formalizar su unión bajo sus creencias. La influencer también dejó ver que este proceso fortaleció su relación y su visión de familia.

Otro detalle que ha generado comentarios es el posible lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia. La creadora de contenido mencionó la capilla ubicada en su restaurante, Rancho MX, como uno de los espacios más significativos para ellos.

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Según explicó, este sitio se convertió en un lugar especial dentro de su vida familiar, lo que lo posiciona como una opción importante para el evento. “Yo le decía a Pipe: ¿cómo no casarnos de pronto en la capilla donde la energía y lo que se siente es maravilloso?”.

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En cuanto a la celebración, aún no hay una decisión definitiva. Mientras ella manifiesta su interés por una ceremonia más íntima, el cantante contempla la posibilidad de un evento de mayor tamaño debido a su entorno profesional y social. A pesar de esto, ya hay avances importantes, como la elección del vestido de novia y la organización inicial del evento.

Todo indica que la boda podría realizarse "más pronto de lo que muchos imaginan", lo que mantiene a sus seguidores atentos a cada nuevo detalle. La pareja, que ha consolidado una relación sólida tanto en lo personal como en lo profesional, se prepara así para dar uno de los pasos más importantes de su historia juntos.

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