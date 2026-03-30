¿Se acabó el amor? Video de Westcol y Luisa Castro enciende rumores en redes

El último fin de semana de marzo se llevó a cabo del artista urbano Blessd en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, concierto que reunió a varios invitados, pero, el cual también captó varios momentos curiosos en redes sociales, en especial uno en el que el centro de atención fue el streamer Westcol con su pareja Luisa Castro.

Durante el concierto, los asistentes grabaron en varias ocasiones a la pareja y los clips se volvieron virales, ya que Westcol y Luisa estaban en el mismo lugar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no interactuaban y cada uno permanecía por su lado.

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Sumado a esto, se puede observar como cada uno está concentrado en su entorno, sin gestos de cercanía o complicidad. Esta actitud fue interpretada por muchos como señal de incomodidad o distanciamiento, además de provocar varias reacciones en redes sociales sobre lo ocurrido.



Tanto es así que algunos usuarios en redes sociales llegaron a mencionar que la falta de imágenes de los dos durante el concierto, puede reforzar la idea que había un problema entre ellos. Al punto que otro grupo de internautas llegó a mencionar que ya habrían terminado su relación sentimental.

Westcol con Luisa castro en el concierto de blessd😳 pic.twitter.com/BrDF0O2goW — eliotTM (@eliotTM555) March 29, 2026

¿Qué más ocurrió con Westcol y Luisa Castro?

Otra de las teorías que refuerza esta idea fue la presentación que tuvo Kris R durante el concierto, esto debido a que en medio de una de las canciones junto a Blessd, el artista interpreta una estrofa en la menciona a Westcol con su expareja, Aida Victoria Merlano.

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En redes sociales, usuarios relacionaron este episodio con la actitud de Luisa durante el concierto, señalando que la mención a la ex de su pareja podría haber generado incomodidad en ella, debido a que se convirtió en el centro de atención por parte de los asistentes del concierto.

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Recordemos que Luisa y el streamer comenzaron a mostrar su relación a finales de enero. En ese momento, el creador de contenido le dio varios regalos costosos y ambos aparecieron muy cercanos durante un viaje de vacaciones, lo que terminó por confirmar los rumores que circulaban desde finales de 2025 de su compromiso sentimental.

Westcol y Luisa Castro, ¿son novios?

Hasta ahora, ni Luisa Castro ni Westcol se han pronunciado sobre los rumores, mientras que los videos siguen circulando y generando todo tipo de interpretaciones entre los seguidores sobre lo que puede ocurrir con ellos.

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