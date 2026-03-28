WestCol: ¿qué carrera estudió el streamer y cuánto vale en la UNAD 2026?

El nombre de WestCol sigue generando conversación más allá de sus transmisiones en vivo. Esta vez, el foco está en su formación académica, un tema que ha despertado la curiosidad de miles de seguidores que buscan conocer qué carrera estudió y cuánto cuesta actualmente en Colombia.

Su trayectoria en el mundo digital ha sido ampliamente documentada, pero su paso por la educación superior continúa siendo uno de los aspectos menos conocidos de su historia.



WestCol y la carrera universitaria que reveló en redes

La discusión sobre los estudios de WestCol tomó fuerza desde 2022, cuando el creador de contenido respondió a una pregunta durante una dinámica en redes sociales. En ese momento, lejos de evadir el tema, aseguró que sí tuvo formación profesional y que incluso contó con apoyo académico.

“Estudié, mi ‘brother’, estudié. Yo soy becado por el Gobierno, me pagaron la carrera por mi puntaje en las Icfes”, afirmó en esa ocasión. Además, añadió que se graduó como ingeniero en sistemas en el Instituto Tecnológico de Antioquia, una declaración que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Estas palabras despertaron aún más interés sobre su perfil académico, especialmente porque contrastan con la imagen que muchos tienen de él como figura del entretenimiento digital.

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WestCol, la UNAD y el interés por estudiar en 2026

En medio de la conversación, también surgió el nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, conocida por su modelo flexible que permite a los estudiantes combinar sus estudios con otras actividades, como la creación de contenido.

Este tipo de instituciones ha ganado relevancia entre jóvenes que buscan carreras relacionadas con tecnología, como Ingeniería de Sistemas, área con la que se ha vinculado el streamer en sus declaraciones.

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Para 2026, el valor de un semestre de este programa en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ubica aproximadamente entre $2.700.000 y $3.100.000 pesos colombianos, considerando una carga académica promedio de 16 créditos. Este rango puede variar dependiendo de factores como el número de materias inscritas.



WestCol y el impacto de su historia en redes

El caso de WestCol ha llamado la atención porque conecta dos mundos que hoy conviven cada vez más: la educación tradicional y el auge del contenido digital. Sus declaraciones sobre su paso por la universidad han sido replicadas en múltiples plataformas, generando debate entre quienes siguen su carrera.

Además, su crecimiento en el streaming, con presencia en plataformas como Twitch y Kick, ha consolidado su figura como uno de los creadores más influyentes del país. Este contexto explica por qué cualquier detalle sobre su vida personal, incluyendo su formación académica, se convierte rápidamente en tendencia.

Así, mientras continúa expandiendo su impacto en el entretenimiento digital, la conversación sobre sus estudios y el costo de carreras como Ingeniería de Sistemas en Colombia sigue captando la atención de miles de usuarios interesados en seguir sus pasos o entender mejor su trayectoria.

