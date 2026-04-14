¿Premonición? Ciro Quiñonez confiesa lo que hizo Yeison Jiménez días antes de su partida

Si creías conocer todo sobre la hermandad entre Ciro Quiñonez y el recordado Yeison Jiménez, prepárate, porque lo que Ciro soltó en su reciente visita a El Klub de La Kalle te va a dejar con la piel de gallina.

No fue solo música y parrandas; hubo un momento, justo al arrancar el año, en el que el aire se sintió distinto.

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Tú, que sigues cada paso de tus artistas favoritos, tienes que saber que ese 1 de enero en Cartagena no fue un día cualquiera en el yate donde compartían como familia.



Ciro relató con una nostalgia evidente que Yeison estaba en un estado que pocos le conocían. A pesar de que la fiesta seguía y el vallenato sonaba de fondo, el intérprete de "Aventurero" parecía estar en otro lugar.

"Ese día Yeison sí estaba muy diferente, estaba muy pensativo... muy reflexivo", confesó Ciro mientras recordaba cómo su mentor se alejaba por momentos de la charla grupal para hablar profundamente con su madre y su esposa.

¿Era una premonición? Es la pregunta que queda flotando en el aire después de escuchar cómo el artista más grande de la música popular actual miraba el mar de una forma distinta.

Lo más impactante de este relato, que Ciro compartió con los micrófonos de La Kalle, es el giro que dio la vida justo cuando los planes estaban en su punto más alto. Imagínate esto: mientras tú planeas tus próximas vacaciones, ellos ya tenían las maletas casi listas.

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"Nosotros el 17 nos íbamos para Dubái de vacaciones... nos íbamos dos fines de semana casi tres para Dubái, nos íbamos para Brasil", detalló Ciro con el dolor de quien perdió no solo a un colega, sino a un hermano.

El destino quiso que ese 10 de enero, la fecha marcada para el inicio de un descanso soñado, se convirtiera en el día que cambió la historia de la música en Colombia.

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Ese 1 de enero, sentado en la sala del yate, Yeison soltó una frase que hoy suena a despedida y a un deseo profundo de paz. Ciro lo cita textualmente:

"Este es el año que voy a disfrutar... este es el año que me voy a dedicar a disfrutar, a viajar, a bajarle tres ya". Jiménez, conocido por ser un trabajador incansable que no paraba de acumular éxitos, finalmente había decidido que era momento de recoger los frutos. Según Ciro, Yeison incluso comparó su estilo de vida con el de él, diciendo:

"Está sabrosa la vida de Cirilo, ¿no? Porque a la final es lo único que uno se lleva".

Pero la conexión entre ellos iba más allá de los viajes. Ciro recordó que "Yeison en mí era el mentor" y que incluso su cambio físico fue impulsado por él.

Yeison era tan perfeccionista que le puso un reto para grabar su colaboración: "Cuando adelgaces a 75 kg grabamos el video... y ahí fue cuando dijo: 'Dale, graba el video ahora sí'".

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Esa exigencia era la muestra más pura de su cariño, el mismo que le demostró en su último mensaje de texto tras una exitosa gira de 22 conciertos: "Lo estás logrando, mi muchacho".

Hoy, Ciro Quiñonez se encarga de mantener vivo ese legado con el lanzamiento de "Llorando lo pagarás", una canción que nació de un campamento musical en Medellín y que cuenta con el sello de Jiménez.

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A pesar del vacío inmenso, Ciro es enfático al decir en La Kalle que "nadie va a superar a Yeison... el campo de Yeison es de Yeison y seguirá de Jason toda la vida".

El viaje a Dubái se canceló, pero el viaje de su música apenas comienza a navegar en la eternidad, dejando esa imagen de un hombre reflexivo frente al mar de Cartagena que, por fin, quería descansar.

Mira la entrevista completa aquí: