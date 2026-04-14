Ciro Quiñonez habla del problema de Giovanny Ayala tras el entierro de Yeison Jiménez

En una entrevista exclusiva para La Kalle, el reconocido artista de música popular Ciro Quiñónez abrió su corazón y no se guardó nada sobre la tensa relación que sostiene con Giovanny Ayala. Tras la partida de su gran amigo y mentor, Yeison Jiménez, polémica que creció después de la partida de El Aventurero.

Cabe recordar que este problema escaló hasta el punto cuando Ayala cuestionó la forma en que el círculo cercano de Yeison vivió su duelo. Ante esto, Ciro fue contundente: "No hay un manual para enterrar a un hermano... fue un momento en el cual nadie sabía cómo comportarse ni vivirlo".

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De igual forma, Ciro Quiñonez explicó que cada persona vive el dolor de manera distinta y que las críticas externas son fáciles de hacer desde la barrera: "Cuando tú estás afuera pues tú dices 'Wow sí, fácil criticar'. Pero cuando tienes el dolor acá...". Esto con relación al conflicto del pasado mes de enero.



¿Qué más mencionó Ciro Quiñonez de Giovanny Ayala?

Según Ciro Quiñónez, los problemas con Ayala no son nuevos y van más allá de un simple malentendido en un funeral. Tanto es así que según él llegó a sentirse en una persecución personal y profesionalmente: "Yo era una piñata de Giovanny... se metía conmigo en la música, se metía conmigo en lo familiar".

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Uno de los puntos más graves mencionados por el artista fue un presunto intento de Ayala por afectar su situación migratoria: "Me quiso quitar la visa para no ver a mi hijo... me sapió".

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De igual forma, según el artista este conflicto ocurrió porque supuestamente no había incluido al hijo de Giovanny Ayala en un proyecto musical, lo que provocó la furia del intérprete de 'De qué luto': "Todo fue porque no metí al hijo... me dijo 'si no está mi hijo no estoy yo'".

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Ciro finalizó la entrevista asegurando que, aunque ha intentado sanar las heridas, el respeto por el legado de su amigo es innegociable: "Me toca la tecla de Yeison y me vuelvo un león para defenderlo", afirmó el cantante, buscando aclarar todo el tema y la discusión que hay con relación a este tema.

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