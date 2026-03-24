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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Isabella Ladera vivió gran susto con su embarazo; deja reflexión con sus seguidores

Isabella Ladera vivió gran susto con su embarazo; deja reflexión con sus seguidores

La creadora de contenido envió un mensaje a sus seguidores sobre lo que vivió durante su gestación y que le generó mucha preocupación.

Isabella Ladera habló difícil situación en su embarazo
Isabella Ladera vivió gran susto con su embarazo; deja reflexión con sus seguidores
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @isabella.ladera
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

La modelo venezolana, Isabella Ladera, captó la atención de las redes sociales tras vivir un momento de alta tensión relacionado con su salud durante su proceso de gestación de su embarazo. El pasado lunes 23 de marzo de 2026, la influenciadora alarmó a sus millones de seguidores al revelar que había atravesado un episodio crítico con su bebé.

Todo se dió cuando compartió un mensaje urgente solicitando ayuda tras sufrir lo que describió como “la pálida”. Aunque inicialmente no ofreció mayores detalles sobre su diagnóstico, el vacío de información y su posterior silencio generaron una ola de angustia y mensajes de apoyo por parte de sus fans, quienes permanecieron atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud y del niño.

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Dicha situación no pasó inadvertida por los seguidores de Isabella Ladera esto debido a que ha sido muy transparente con sus seguidores sobre los desafíos de su segundo embarazo, tanto es así que desde hace varias semanas, reportó tener fuertes malestares y una sensación de debilidad constante.

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¿Cuál fue el mensaje de Isabella Ladera en sus redes sociales?

Horas después Isabella reapareció en sus historias de su cuenta oficial de Instagram para llevar tranquilidad a su audiencia. Esto, junto a una fotografía de su rostro, la creadora de contenido compartió unas palabras que reflejan su profunda conexión espiritual y el alivio de haber superado el reciente susto.

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"Oré tanto por esto, se siente irreal, pero una vez más Dios demostrándole que nunca me deja sola. Dios es mi curita y chaleco anti todo", expresó la influenciadora en su comunicado. Con estas palabras, Isabella mostró que a pesar del momento de tensión vivido, esta estable con su embarazo.

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Pese al susto, la venezolana comentó que se encuentra estable y enfocada en el cuidado de su salud para asegurar el éxito de su gestación. Por lo cual, sus seguidores afirmaron que esta última publicación de la modelo sirvió para calmar los ánimos de sus seguidores, sino también para mostrar lo duro de su proceso de embarazo.

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Ante esto, Isabella Ladera permanece bajo observación y enfocada en su proceso de embarazo para que su segundo hijo esté en camino, mientras sus seguidores están a la expectativa de lo que suceda con esta.

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