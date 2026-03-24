Hijas de Rocío Dúrcal hablan de su legado tras dos décadas de su muerte: "20 años sin ti"

Se cumplen 20 años desde la muerte de Rocío Dúrcal, una de las voces más reconocidas de la música en español. Su fallecimiento ocurrió el 25 de marzo de 2006, tras una enfermedad, y desde entonces su legado sigue presente en la cultura musical, especialmente en el género ranchero.

Aunque Rocío Dúrcal construyó una carrera sólida en América y España con temas como 'Amor eterno', 'Costumbres', 'Me gustas mucho' y 'La gata bajo la lluvia', en 1991 cumplió uno de sus mayores objetivos profesionales al presentarse en el Auditorio Nacional de México.

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Ese concierto se convirtió en un momento clave dentro de su trayectoria artística. Dos décadas después de su muerte, ese momento vuelve al centro con el lanzamiento del documental 'Rocío Dúrcal: 20 años sin ti', una producción que recoge imágenes de aquella presentación y revive su conexión con el público.



Hijas de Rocío Dúrcal revelan recuerdos, documental y nuevos proyectos a 20 años de su muerte

En entrevista con la Revista Vea, Carmen y Shaila, hijas de la artista, compartieron cómo mantienen vivo su recuerdo desde lo cotidiano. Ambas explicaron que, pese a la exposición pública de su madre, siempre estuvo atenta a su vida familiar.



“La tenemos muy presente siempre”, señalaron, al describir cómo su figura sigue acompañándolas más allá de fechas conmemorativas. Esa presencia también se refleja en lo espiritual y emocional. “No estamos solas, la llevamos a todas partes, la tenemos aquí, somos personas muy espirituales”, explicó Carmen.

Shaila, por su parte, profundizó en el impacto del paso del tiempo: “Le hablamos mucho cada día que nos falta, no solamente porque se cumpla el aniversario te falta, cada día que pasa es doloroso desde estos 20 años atrás”. También explicó que el recuerdo se mantiene activo de forma permanente: “No solemos celebrar nada porque hablamos de ella tanto, la celebramos tanto, recordándola”.

El estreno del documental representa uno de los principales homenajes en este aniversario. La producción llegará a salas de cine en Colombia desde el 25 de marzo y recoge la presentación de 1991 en el Auditorio Nacional.

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Para sus hijas, este proyecto tiene un significado especial. “Mi hermana tenía como unos 20 años cuando sucedió este concierto y yo tenía como 9… para nosotras también va a ser una gran oportunidad de poder meternos en la pantalla”, contó Shaila.

Además, explicó el impacto emocional de volver a ese momento: “Eso nos va a llevar otra vez ese 22 de noviembre del 91 y nos vamos a poder sentir sentadas en esa butaca de ese Auditorio Nacional”.

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La idea de llevar este material al cine surgió como parte de una serie de homenajes. “Dijimos, ‘qué bonita forma de empezar con esta serie de homenajes, con ella en pura esencia encima de un escenario’”, explicó Carmen

El documental no es el único proyecto en desarrollo, pues las hijas de la cantante confirmaron que trabajan en nuevas producciones que ampliarán su historia a distintos formatos.

Entre los planes se incluyen una película biográfica y una bioserie para televisión, además de otro documental enfocado en su faceta como madre. Para ello, han revisado archivos personales y objetos guardados durante años.

“Abrimos cajas, encontramos recuerdos, sacamos sus vestidos… encontramos pegatinas, stickers… es muy divertido para nosotras, aunque también doloroso, ha sido un poco terapéutico”, relató Shaila sobre ese proceso.

Las hermanas también destacaron la relación que su madre mantenía con sus seguidores. “Ella siempre decía que su público era como una extensión de la familia y eso lo vivimos nosotras todos los días”, afirmaron.

Carmen y Shaila siguieron caminos dentro del arte como actriz y cantante. Ambas recordaron que su madre nunca limitó sus decisiones profesionales. “Ella disfrutaba mucho viéndome en el teatro”, contó Carmen, quien también destacó su faceta actoral. Shaila, en cambio, resaltó el apoyo que recibieron: “Nos dejaba ser también… nunca jamás nos dijo que no teníamos que ser artistas”.

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A 20 años de su muerte, Rocío Dúrcal mantiene una presencia activa en la música en español. Su legado se conserva en su discografía, en la memoria del público y en proyectos como el documental que revive uno de los momentos más importantes de su carrera.

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