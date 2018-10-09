La Kalle Rocío Durcal
Rocío Durcal
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Hijas de Rocío Dúrcal hablan de su legado tras dos décadas de su muerte: "20 años sin ti"
A décadas de la partida de la artista, sus hijas comparte recuerdos, detallan nuevos proyectos audiovisuales y explican cómo su historia sigue presente en el público actual.
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Sublime y nostálgico: así suena 'Amor Eterno' de Rocío Dúrcal interpretado junto a Carlos Rivera
El mexicano sorprendió a todos con la interpretación de este icónico tema de la española que se quedó en la memoria de los latinoamericanos.
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Rocío Dúrcal sigue inmortalizada con 'Amor eterno' y es el primer lugar de Los 20 Madrazos
La española ocupó el primer puesto del especial de Los 20 Madrazos desde el corazón.
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¡Empezó Cristo a padecer! Estos fueron los primeros DESCABEZADOS de Yo Me Llamo
Los jurados se pusieron cuchilla y ya mandaron de vuelta a su casa a siete participantes.
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La triste COINCIDENCIA de Amparo Grisales con participante que hizo llorar al jurado
Desde el inicio, hasta el fin de la presentación lloraron los tres jurados
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Hija de Rocío Dúrcal fue sometida a una AMPUTACIÓN tras sufrir accidente
La noticia tiene con el corazón roto a sus fanáticos.