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La Kalle  / Rocío Durcal

Rocío Durcal

  • Rocío Dúrcal, 20 años sin ti: hijas hablan de su legado tras dos décadas de su muerte
    Rocío Dúrcal, actriz y cantante española
    Foto: Facebook Rocío Dúrcal﻿
    Farándula

    Hijas de Rocío Dúrcal hablan de su legado tras dos décadas de su muerte: "20 años sin ti"

    A décadas de la partida de la artista, sus hijas comparte recuerdos, detallan nuevos proyectos audiovisuales y explican cómo su historia sigue presente en el público actual.

  • carlos rivera.JPG
    Carlos Rivera estrena cover de 'Amor eterno'
    /Foto: video oficial 'Amor eterno'- Carlos Rivera
    Música

    Sublime y nostálgico: así suena 'Amor Eterno' de Rocío Dúrcal interpretado junto a Carlos Rivera

    El mexicano sorprendió a todos con la interpretación de este icónico tema de la española que se quedó en la memoria de los latinoamericanos.

  • Thumbnail
    Música

    Rocío Dúrcal sigue inmortalizada con 'Amor eterno' y es el primer lugar de Los 20 Madrazos

    La española ocupó el primer puesto del especial de Los 20 Madrazos desde el corazón.

  • 11970_La Kalle - Lo mejor de Yo me llamo selecciones
    La Kalle - Lo mejor de Yo me llamo selecciones
    Música

    ¡Empezó Cristo a padecer! Estos fueron los primeros DESCABEZADOS de Yo Me Llamo

    Los jurados se pusieron cuchilla y ya mandaron de vuelta a su casa a siete participantes.

  • 11673_La Kalle. Participante hizo llorar a jurado de Yo Me Llamo / Foto: captura de video
    La Kalle. Participante hizo llorar a jurado de Yo Me Llamo / Foto: captura de video
    Música

    La triste COINCIDENCIA de Amparo Grisales con participante que hizo llorar al jurado

    Desde el inicio, hasta el fin de la presentación lloraron los tres jurados

  • 11181_La Kalle - Amputación de un dedo de la hija de Rocío Dúrcal - Foto referencia Shaila Dúrcal
    La Kalle - Amputación de un dedo de la hija de Rocío Dúrcal - Foto referencia Shaila Dúrcal
    Música

    Hija de Rocío Dúrcal fue sometida a una AMPUTACIÓN tras sufrir accidente

    La noticia tiene con el corazón roto a sus fanáticos.

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