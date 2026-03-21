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Carolina Cruz sorprende con lo que dijo sobre Lincoln Palomeque; ¿aún lo extraña?

La presentadora sorprendió con un mensaje que dejó entrever que su historia con el actor no habría terminado como muchos pensaban, despertando curiosidad entre sus seguidores.

Carolina Cruz y el emotivo mensaje de cumpleaños para Lincoln Palomeque
Carolina Cruz y Lincoln Palomeque
Foto: Instagram @lincpal y carolinacruzosorio
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

Carolina Cruz volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un mensaje dedicado a Lincoln Palomeque con motivo de su cumpleaños. Aunque la pareja terminó su relación sentimental hace un tiempo, ambos han demostrado que mantienen un vínculo cercano enfocado en el bienestar de sus hijos.

La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios y muestras de cariño, destacando la forma en que ambos han manejado su relación tras la separación.

Puedes leer: ¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque otra vez juntos? Actor comparte fotografías personales

¿Cuál fue el mensaje de Carolina Cruz para Lincoln Palomeque por su cumpleaños?

En la publicación, realizada a través de Instagram, incluyó un carrete de fotografías en el que se puede ver al actor junto a sus hijos y también algunos momentos familiares compartidos. Sin embargo, más allá de las imágenes, fueron las palabras de la presentadora las que captaron la atención de sus seguidores.

“Cuando tomamos la decisión de ser padres y ser pareja, creímos que iba a ser para toda la vida, nunca pasó por nuestras cabezas que en algún momento no estaríamos juntos como pareja”, escribió, dejando ver la profundidad del vínculo que tuvieron en el pasado.

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En su mensaje, Cruz también reflexionó sobre la transformación del amor y la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por encima de cualquier diferencia personal. “Créanme, el amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan, entienden, pasan la página desde el respeto y no desde el ego, ese ego hace mucho daño y ese daño afecta a los menos culpables… los hijos”, expresó.

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Además, aprovechó la ocasión para enviarle buenos deseos al actor en su día especial, resaltando el papel que cumple como padre. “En tu cumpleaños, le pedimos a Dios que te cuide y te proteja siempre para que te sigas gozando y disfrutando a este par de muñecos que te aman, que te llene de vida y salud. ¡Pasa feliz!”, concluyó.

Puedes leer: El secreto de la juventud de Cristina Hurtado sale a la luz; más fácil de lo que crees

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El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la madurez con la que ambos han manejado su relación tras la separación. Para muchos, se ha convertido en un ejemplo de cómo transformar una relación de pareja en una amistad sólida enfocada en la crianza compartida: "Es verdad, el amor se transforma" o "Ustedes son un gran ejemplo, ¡Felicidades!".

Desde su ruptura, tanto Cruz como Palomeque han dejado claro que su prioridad son sus hijos, construyendo una dinámica de coparentalidad basada en el respeto, la comunicación y el trabajo en equipo.

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